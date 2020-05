Rund ums Essen Noch mehr Ernährungsmythen

Antwort

Bis heute gibt es keine wissenschaftlichen Studien, die die Vorteile von Margarine gegenüber Butter belegen können. Es wird sogar vermutet, dass die in Margarine enthaltenen Transfettsäuren an Erkrankungen der Herzkranzgefäße beteiligt sind. Allerdings gibt es auch hierfür keine eindeutigen Beweise. Die gesundheitlichen Vorzüge von Margarine sind in jedem Fall zweifelhaft.