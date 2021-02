Blick in die Zukunft Wie wird die Welt klimaschonend satt?

Wie viele Treibhausgase die Lebensmittelproduktion verursacht

Nach den Erkenntnissen der britischen Forscher entstehen etwa 30 Prozent aller weltweit emittierten Treibhausgase durch die Art, wie wir uns ernähren. Das heißt mit anderen Worten: durch die Emissionen, die in der Landwirtschaft entstehen, den Transport der Lebensmittel zum Endverbraucher, aber auch durch das Abholzen von Wäldern für die landwirtschaftlichen Anbauflächen. In Zahlen sind das 16 Milliarden Tonnen CO2 oder andere Treibhausgase, die für Lebensmittel jedes Jahr in die Luft geblasen werden. Das ist in etwa das 17-fache von dem, was der Luftverkehr im Jahr 2018 an CO2-Emissionen verursacht hat.