Ernährungsmythen - Teil II Fett macht fett und Käse schützt vor Karies - stimmt das?

Antwort

Die Wahrheit ist: Weder Butter noch Margarine sind besonders gesund noch besonders ungesund. Butter enthält einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Diese stehen im Verdacht, das ungünstige LCL- Cholesterin im Blut zu erhöhen und damit das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Als tierisches Produkt enthält Butter wiederum Inhaltstoffe, die bei pflanzlichen Fetten nicht zu finden sind, wie beispielsweise Vitamin A. Das ist gut für den Sehvorgang und für Knochen, Knorpel und Zähne.



Margarine enthielt früher einen hohen Anteil an ungesunden Transfetten, die dazu verwendet wurden, um sie fest zu bekommen. Heute versucht die Industrie das zu vermeiden. Stattdessen wird in manchen Fällen Palmöl oder Kokosöl beigemischt. Beide Öle sind jedoch ebenfalls reich an ungesunden gesättigten Fettsäuren.



Am gesündesten wäre es, Butter und Margarine nur dünn aufs Brot zu streichen und dafür öfter mal den Toast oder die Pellkartoffel mit Olivenöl zu beträufeln.