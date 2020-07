verkehrstipps: Flipflops, Eis, Ventilator - was ist am Steuer erlaubt?

Hitze und Sonne am Badesee - herrlich! Doch im Auto staut sich die Hitze ... Da ist jede Erfrischung willkommen. Doch sind Flipflops, Eis und Co. beim Autofahren überhaupt erlaubt?

Barfuß oder Flipflops?

Mit Flipflops im Urlaub zum Baden fahren oder sich barfuß in Richtung See ans Steuer setzen? Verboten ist das nicht, aber höchst riskant. Kommt es dadurch nachweislich zum Unfall - etwa, weil das Bremspedal sich barfuß nicht gut drücken ließ - wird ein Bußgeld fällig. Die Gerichte werten das Tragen von Badelatschen als Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht, denn man kann leicht vom Pedal abrutschen. Wird bei dem Unfall gar jemand verletzt, kann sogar ein Strafbefehl folgen. Auch Probleme mit der Versicherung sind nicht auszuschließen.

Eisschlecken am Steuer?

Rechtlich ist das kein Problem. Denn essen und trinken ist beim Autofahren in Deutschland erlaubt. Schätzungen zufolge sind jedoch etwa zehn Prozent der Unfälle auf Ablenkungen zurückzuführen. Darunter fällt schon das Wassertrinken aus der Flasche - oder wenn das Eis tropft. Die Konzentration kann nachlassen.

Rauchen am Steuer

Sich mit dem Glimmstängel ans Steuer zu setzen, ist nicht verboten. Grundsätzlich raten Verkehrsexperten jedoch, dass beide Hände am Steuer sind. Wer raucht und womöglich zeitgleich nach dem Kaffeebecher greift, wird beim Fahren gleich doppelt abgelenkt. Das erhöht die Unfallgefahr deutlich.

Handys am Steuer

Handys sind am Steuer gesetzlich verboten. Und das gilt nicht nur fürs Telefonieren: Selbst wer das Handy nur in die Hand nimmt, um die Uhrzeit abzulesen oder einen Anruf wegzudrücken, riskiert ein Bußgeld und Punkte. Erlaubt ist lediglich ein "Umlagern" des Handys, es also von einer Stelle auf die andere zu legen oder dem Beifahrer zu geben sowie es aufzuheben, wenn es in den Fußraum gefallen ist. Doch wie kann man im Zweifelsfall nachweisen, dass man es nur umgelagert und nicht genutzt hat? Im Stand – z.B. an einer Ampel - darf man es nur nutzen, wenn der Motor abgestellt ist.

Leicht bekleidet Auto fahren?

Im Bikini oder in Badehose Autofahren? Kein Problem! Denn im Straßenverkehr gibt es keine Kleiderordnung. Sich komplett zu entblößen, ist allerdings nicht zu empfehlen - denn auch Autofahrern kann eine Anzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit drohen.

Ventilator im Auto?

In älteren Autos ohne Klimaanlage wird's im Sommer oft unangenehm warm. Ein kleiner Ventilator im Wagen kann helfen. Aber aufgepasst: Er darf für den Fahrer auf keinen Fall die Sicht einschränken.

Was darf der Beifahrer?

Der Beifahrer hat derweil viele Freiheiten. Er darf - rein rechtlich betrachtet - sogar die Füße aus dem Fenster strecken. Vorausgesetzt natürlich, er bleibt dabei angeschnallt. Die Füße hochzulegen, ist allerdings nicht empfehlenswert - vor allem in Fahrzeugen mit Airbag riskieren Beifahrer schwere Verletzungen, wenn durch den Airbag die Knie ins Gesicht geschlagen werden.