Seltene Arten in Afrika Eine kleine Wassermaus, große Schnurrbarthaare und neue Verwandte

Die Äthiopische Wassermaus - ein kleines, putziges Geschöpf mit weichem, weißen Bauch und langen Barthaaren - wurde bisher erst ein einziges Mal gefunden. Das war 1927. Damals hat ein Forscher in 2.600 Metern Höhe in der Nähe der Quelle des Blauen Nils im nordwestlichen Äthiopien ein Tier fangen und beschreiben können. Das Exemplar befindet sich heute im Field Museum of Natural History im US-amerikanischen Chicago, es ist das einzige seiner Art. Die Weltnaturschutzunion IUCN listet sie daher als “vom Aussterben bedroht”. Einige Forscher gehen davon aus, dass sie bereits ausgestorben ist.

Amphibische Lebensweise der Wassermaus

Das Besondere an der Äthiopischen Wassermaus ist, dass sie sich mit einer amphibischen Lebensweise erstaunlich gut an das Leben im und am Wasser angepasst hat. Und zwar besser als alle anderen Mäuse oder Ratten in Afrika. Dazu zählt auch die Afrikanische Wasserratte, mit der sie in den 1970er Jahren als eine Unterart in einen Topf geworfen wurde. 1995 wurden die Arten neu beschrieben und “existieren” nun nebeneinander unter einem Tribus (das ist die biologische Rangstufe zwischen Unterfamilie und Gattung). Die Äthiopische Wassermaus ist knapp 15 Zentimeter lang, hat wasserabweisendes Fell und breite, verlängerte Hinterfüße, die ihr einen guten Stand ermöglichen.

Zwei neue Verwandte für Äthiopische Wassermaus

Doch nun ist die Äthiopische Wassermaus nicht mehr ganz alleine, denn sie hat gleich zwei Verwandte bekommen, die in einer neuen Studie im Fachblatt “Zoological Journal of the Linnean Society” beschrieben und damit bestätigt werden. Und das war nicht einfach, denn die Arten wurden im letzten Jahrhundert häufig mal durcheinander gebracht. Das liegt daran, dass sich kleine Tierchen wesentlich schwieriger finden lassen als große Bären, Löwen oder Giraffen. Da würde es eher auffallen, wenn eine neue Art durch die Wälder streift. Gerade bei den kleinen Säugern in tropischen Gebieten stellt sich die Suche meist überaus schwierig dar.

















Vorheriges Bild Nächstes Bild Singen wie ein Düsentriebwerk Wenn Mäuse auf Partnersuche gehen oder ihr Revier verteidigen, dann singen sie. Leider ist ihr Gesang für das menschliche Ohr nicht zu hören, denn sie tun das in einer Ultraschall-Frequenz. Und die Mäuse nutzen dafür gar nicht ihre Stimmbänder. Sie richten stattdessen einen kleinen Luftstrahl aus der Luftröhre gegen die innere Wand des Kehlkopfs - ähnlich wie bei der Düse eines senkrecht startenden Düsentriebwerks. Das fand eine internationale Forschergruppe 2016 heraus.

Von Nilopegamys und Colomys

Doch von vorn: Julian Kerbis Peterhans, einer der Autoren der Studie, studiert die kleinen Nager schon seit über 30 Jahren - und ist immer noch fasziniert von ihnen: “Sie waren für eine so lange Zeit nicht zu fassen, dass sie mittlerweile zu den seltensten Tieren auf der Welt zählen. Daher ist es ziemlich aufregend, endlich ihren Stammbaum zusammenzufügen.” Die Autoren fokussierten sich bei ihren Untersuchungen auf zwei Gattungen: Nilopegamys (zu ihr zählt nur eine Art mit dem einen Exemplar von 1927) und Colomys. Zu den Colomys zählt beispielsweise auch die Afrikanische Wasserratte. Colomys kommen zwar generell etwas häufiger vor, sind aber dennoch schwierig zu finden. Bisher wurden sie im Kongobecken und im westlichen Afrika entdeckt.

Barthaare zum Abtasten der Wasseroberfläche

Während Nilopegamys übersetzt in etwa “Maus von der Quelle des Nils” heißt, lässt sich Colomys übersetzen mit “Stelzen-Maus”. Der Name kommt von ihren verlängerten Hinterbeinen, um damit durch flache Bäche waten zu können. Wie ein Känguru kann sie sich damit aufrecht halten und ist auf der Suche nach Insekten, die am oder im Wasser leben - wie die Larven der Köcherfliege, die sich im Wasser entwickeln. Dafür benutzt sie ihre Barthaare, um Bewegungen auf der Wasseroberfläche wie mit einem Sonar wahrnehmen zu können. Daher ist ihr Gehirn überdurchschnittlich groß, um diese sensorischen Informationen verarbeiten zu können.

"Als ich mein erstes Exemplar vor 30 Jahren oder so gefangen habe, war es die schönste Afrikanische Maus, die ich je gesehen habe. Sie hatte wasserabweisendes Fell, das sehr dick, üppig, warm und flauschig war. Sie sind unfassbar weich und sie haben diesen ganz besonderen schneeweißen Bauch." Mammaloge Julian Kerbis Peterhans, Field Museum of Natural History

Erschwerte Feldarbeit in Flüssen

Feldarbeit in Afrika

Die Colomys zu finden ist aber gar nicht so einfach. Das liegt nicht nur daran, dass sie - wie eine Maus eben - ziemlich klein sind, sondern auch daran, dass sie nicht nur in und an flachen Bächen leben. Manche Exemplare wurden in Sümpfen oder Flüssen gefunden, die teilweise über einen Meter tief waren. Die Mäuse halten sich zwar an den flachen Ufern auf, aber um die Flüsse zu durchqueren, braucht es Stelzen für die Arbeit im Feld. Zusätzlich kann es in den Tropen zu sintflutartigen Wolkenbrüchen kommen, die die Arbeit erschweren und die Fallen wegschwemmen, die dann erst wieder gefunden werden müssen.

Zwei neue Arten von Colomys

In der neuen Studie verglichen die Forscher zum ersten Mal die gesammelten Funde aus der Feldarbeit mit den Exemplaren im Museum auf ihre körperlichen Merkmale und ihre DNA hin. Dabei fanden sie gleich zwei neue Arten unter der Gattung Colomys, die noch nicht beschrieben wurden: Colomys lumumbai und Colomys wologizi (nach dem kongolesischen Unabhängigkeitskämpfer Patrice Lumumba und den Wologizi Bergen in Liberia benannt). Außerdem gelang es den Biologen, eine getrocknete Gewebeprobe aus dem Schädel des 1927 gefundenen Exemplars zu entnehmen und ebenfalls zu untersuchen. Dabei stellte sich heraus, dass die Nilopegamys eine Schwestern-Gattung der Colomys und damit sein nächster Verwandter sind.

Artenvielfalt und Lebensraum besser verstehen

Diese Forschungsarbeiten helfen nicht nur, den Stammbaum der afrikanischen Wassermäuse zu entschlüsseln, sondern auch, die vielfältige Tierwelt im afrikanischen Regenwald besser zu verstehen und so ihre Lebensräume schützen zu können. Das gelang in den vergangenen 70 Jahren aufgrund der instabilen politischen Lage im Kongobecken nur schwer.

Die Arbeit bringt einen weiteren wichtigen Aspekt mit sich: Auch, wenn diese Mäuse keine bekannten Krankheiten haben, die gefährlich für den Menschen sein können, sehen wir gerade am neuartigen Coronavirus, wie gefährlich Zoonosen - also Infektionskrankheiten, die sich von Tieren auf den Menschen übertragen - werden können. Daher ist es wichtig, zu verstehen, welche Tiere in welchen Lebensräumen beheimatet sind und wie diese sich durch den Eingriff des Menschen vielleicht ändern.