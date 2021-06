Eichhörnchen und Eichelhäher Sieb-Hirn gegen Gedächtniskünstler

"Er sammelt auch in der zweiten Jahreshälfte im Herbst sehr viel Nahrung und versteckt die, kann sich aber bis zu 6.000 Verstecke merken [Hochrechnung aus Beobachtungen]. Und nicht nur das, sondern auch, was drin ist in jedem Versteck und wie lange die Haltbarkeit etwa ist, sprich das Verfallsdatum. Das ist eine ganz erstaunliche Gedächtnisleistung, die auch im Sommer trainiert wird von den Eichelhähern, da verstecken sie Steinchen und suchen die wieder aus Trainingszwecken, also trainieren richtig das ganze Jahr über ihr Gedächtnis."