Earth Overshoot Day 2021 Tag der ökologischen Überschuldung

Die Menschheit lebt auf Pump: Was uns die Natur bis zum Ende des Jahres liefert, haben wir Deutschen 2021 schon am 5. Mai aufgebraucht. Weltweit ist der Welterschöpfungstag am 29. Juli 2021 erreicht.

Wahlprogramme checken Wie viel Klimaschutz steckt 2021 in den Wahlprogrammen? BR24 und die Umweltstiftung "WWF Deutschland" machen den Check.

Überziehen Sie jeden Monat Ihr Konto? Dann sind Sie vielleicht gar nicht schockiert von der Meldung: Schon am 29. Juli 2021 hat die Menschheit alles verbraucht, was die Natur ihr für das ganze Jahr 2021 zur Verfügung stellte. Seither geht es in den "Dispo".

Schuldenland Deutschland 2021

Deutschland war schon früher dran mit dem "Schulden machen": Seit 5. Mai 2021 steht unser imaginäres Umweltkonto auf Null. Von diesem Tag an verbrauchen also allein wir Deutschen mehr natürliche Ressourcen, als bis Ende des Jahres wieder nachwachsen können. Im Jahr 2019 waren wir – neue Zahlen gab es für Deutschland im Jahr 2020 wegen der Corona-Krise nicht – hierzulande ökologisch gesehen schon am 3. Mai pleite, rund drei Monate früher als der globale Durchschnitt.

Für das Jahr 2020 war die Corona-Pandemie zumindest weltweit ein entscheidender Faktor in Sachen Welterschöpfung: Dass die Bilanz 2020 um knapp einen Monat besser war als im Vorjahr, liegt daran, dass die Corona-Krise eingerechnet wurde - das heißt: weniger Holzverbrauch sowie weniger CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen, weil der Flugverkehr wochenlang ausgesetzt wurde.

Das bedeutet aber auch: Die Entwicklung ist nicht nachhaltig. Wir Menschen zahlen weiterhin nicht zurück, was wir bei der Natur an Schulden machen. Aber wir können aus der Corona-Krise etwas lernen, schrieb das Global Footprint Network in einer Pressemeldung zum Earth Overshoot Day 2020:

"Im Jahr 2020 bietet der Earth Overshoot Day eine noch nie dagewesene Gelegenheit, über die Zukunft nachzudenken, die wir schaffen wollen. Unsere Bemühungen mit COVID-19 haben gezeigt, dass es möglich ist, den Verbrauchstrend der ökologischen Ressourcen innerhalb kurzer Zeit zu verschieben. Aus dieser Gesundheitskrise und den Diskussionen um einen Wirtschaftsstimulus lernen wir auch neue Strategien für Ressourcensicherheit und menschlichen Wohlstand." Global Footprint Network

Club of Rome - Organisation passt "planetaren Notfallplan" an

Auch der Club of Rome, eine für Nachhaltigkeit stehende gemeinnützige Organistation, hat auf die Corona-Krise reagiert. Das Netzwerk aus Wissenschaftlern, Ökonomen, Unternehmern und Diplomaten aus aller Welt hat seinen "planetaren Notfallplan" um den Punkt Gesundheitspandemien erweitert. Wiederaufbauprogramme im Rahmen der Pandemie müssten zwingend die allgemeine planetare Krise als Grundlage politischer Entscheidungen einbeziehen, so der Sprecher des Club of Rome, Till Kellerhoff. Die Programme sollten keinen Wiederaufbau unter der Devise "Alles so wie früher" bedeuten, sondern müssten Möglichkeiten auch für ökologisch sinnvolle Veränderungen enthalten.

Earth Overshoot Day - ein Rechenspiel mit ernstem Hintergrund

Eins ist klar: Der "Earth Overshoot Day" oder "Ecological Debt Day", manchmal auch als "Welterschöpfungstag" oder "Erdüberlastungstag" bezeichnet, ist ein rein symbolischer Tag. Wenn Sie tags darauf in den Wald gehen, stehen da immer noch Bäume. Und wenn Sie den Wasserhahn öffnen, fließt immer noch Wasser. Aber jeder Tropfen kostet ab jetzt Mutter Erde mehr, als sie sich leisten kann.

Ein statistisches Rechenspiel mit bitterbösem Ergebnis, mit dem The Global Footprint Network seit einigen Jahren zeigen will, wie groß unser Raubbau an der Natur ist. Dazu wird die Biokapazität unseres Planeten - die Fähigkeit der Natur, Rohstoffe jeder Art zu produzieren oder wieder herzustellen - mit dem ökologischen Fußabdruck der Menschheit verrechnet: Seit den frühen 1970er-Jahren ist unser jährlicher Verbrauch an natürlichen Ressourcen größer als die Regenerationsfähigkeit der Natur.

Welterschöpfungstag - wir laugen die Natur aus

Der Aralsee: dem Durst der Menschen geopfert Ein Beispiel: Dem Aralsee, ein einst riesiger See in Zentralasien, wurde für Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft so viel Wasser abgezapft, dass er inzwischen weitgehend ausgetrocknet ist. Ganze Landstriche versalzen und veröden so für immer. Eine "Bad Bank" in der Natur. Dabei bezieht sich der ökologische Fußabdruck nicht allein auf unseren Verbrauch von Wasser, Holz oder anderen Rohstoffen. Mit eingerechnet werden beispielsweise auch Müll und Abgase. Etwa, wieviel Waldfläche es weltweit benötigt, um das von uns in einem Jahr produzierte CO2 abzubauen. Dabei macht CO2 beim ökologischen Fußabdruck den größten Schuldenposten aus.

Gerechnet wird in einer eigenen Einheit: dem globalen Hektar gha. Er gibt die Fläche an, die nötig wäre, um den jeweiligen Verbrauch zu "finanzieren". Derzeit bräuchten wir pro Person 2,7 gha, 18 Milliarden gha weltweit. Zur Verfügung stehen uns aber nur zwei Drittel, nämlich 12 Milliarden globale Hektar (Stand 2013). Eingerechnet in dieses Flächenmaß ist die unterschiedliche Fruchtbarkeit der Böden. Denn ein Hektar Wüstensand entspricht nicht einem Hektar Amazonasdschungel.

Welterschöpfung - immer früher, immer teurer

1987 haben wir unser Ökokonto nur leicht überzogen: Damals war der Earth Overshoot Day "erst" am 19. Dezember. Seither rutscht er im Kalender immer weiter nach vorne.

Jahr Earth Overshoot Day 2000 01. November 2005 20. Oktober 2010 21. August 2011 27. August 2012 22. August 2013 20. August 2014 19. August 2015 13. August 2016 08. August 2017 02. August 2018 01. August 2019 29. Juli 2020 22. August (Corona-Krise!) 2021 29. Juli

Dass wir von 2010 auf 2011 scheinbar ein wenig sparen gelernt haben, ist leider auch nur Statistik:

"Der Grund dafür ist leider nicht, dass wir weniger verbrauchen. Höchstens ein bisschen, wegen der Wirtschaftskrise. Nein, der eigentliche Grund ist, dass wir unsere Berechnungsmethode verändert haben." Nicole Freeling, Pressesprecherin von Global Footprint Network

Earth Overshoot Day - wann uns eine Erde nicht mehr reicht

Je früher der Tag erreicht ist, an dem die Erde von uns erschöpft ist, umso größer natürlich die Schuldenlast, die wir anhäufen: Im Jahr 2008 verbrauchte die Menschheit schon vierzig Prozent mehr, als die Natur sich leisten konnte. Unsere heutige Bilanz bräuchte mehr als anderthalb Erden, um ausgeglichen zu bleiben. Wenn wir so weitermachen, müssen wir schleunigst andere bewohnbare Planeten finden.

"Weitermachen wie bisher würde heißen, dass wir im Jahre 2030 schon zwei Erden bräuchten und vielleicht 2050 dann drei Erden." Jürgen Knirsch, Experte für nachhaltigen Konsum bei Greenpeace

Ökologischer Fußabdruck - Industrienationen verbrauchen deutlich mehr