Faultiere Die Entschlüsselung der Langsamkeit

Faultiere bewohnen die Baumkronen der tropischen Regenwälder von Mittelamerika und dem Amazonasbecken bis zum südlichen Brasilien. "Faultiere können nicht aufrecht auf dem Boden laufen", betont John Nyakatura von der Universität Jena. Daran angepasst hätten sie sich im Laufe der Evolution ausschließlich über Veränderungen ihrer Anatomie. Erstaunlich ist, dass sich dies gleich zweimal unabhängig voneinander entwickelt hat: bei den Zweifinger- und den Dreifingerfaultieren. Beide Familien haben sich vor rund 25 Millionen Jahren voneinander abgespalten und sind evolutionär nur weitläufig verwandt.



Faultiere brauchen wenig Nahrung und schlafen bis zu 20 Stunden am Tag. Dreifingerfaultiere hätten den langsamsten Stoffwechsel aller Säugetiere überhaupt, sagt Camila Mazzoni vom Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. "Den brauchen sie auch, denn ihre Nahrung - Blätter - ist sehr energiearm."



Faultiere setzen nur etwa alle acht Tage Kot und Urin ab. Das ist die einzige Tätigkeit, zu der sie auf den Boden herabklettern und sich damit der Gefahr aussetzen, gefressen zu werden: "Sie können nicht laufen, nur kriechen oder robben", sagt Biologin Jutta Heuer vom Bergzoo Halle (Saale).



Faultiere verbringen die meiste Zeit ihres Lebens hängend, deshalb wächst ihr Fell verkehrt herum vom Bauch zum Rücken. Praktisch: So kann Regenwasser besser ablaufen. In ihrem dichten Fell leben dank Kotresten, toter Motten und der hohen Luftfeuchtigkeit im Regenwald nicht nur Milben, Zecken, Käfer und Falter, sondern auch Grünalgen. "Die energiereichen Algen sind willkommene Zusatznahrung und gute Tarnung zugleich", erklärt Jutta Heuer.



Faultiere klammern sich mit bis zu zehn Zentimeter langen Krallen am Baum fest. Je nach Gattung besitzen sie zwei oder drei an den Vorder- sowie drei an den Hinterbeinen.



Faultiere haben einen schwach entwickelten Seh- oder Hörsinn, dafür aber einen ausgeprägten Geruchs- und Tastsinn. Ihre Körpertemperatur liegt bei rund 33 Grad Celsius, weswegen sie schlecht in Schwung kommen. Nachts sinkt sie gar auf 24 Grad Celsius ab. Deshalb liegen sie tagsüber gerne in der Sonne, um sich wie Echsen aufzuwärmen.