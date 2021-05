Desertifikation - Wüstenbildung weltweit Die Wüste wächst - jedes Jahr um die Fläche Bayerns

2018 veröffentlichte die gemeinsame Forschungsstelle der EU-Kommission eine Neuauflage des Weltatlas zur Wüstenausbreitung: den World Atlas of Desertification. In den 20 Jahren seit der vorausgehenden Ausgabe verschwanden viele landwirtschaftlich genutzte Flächen und wurden zu Wüsten. Laut Atlas büßten 75 Prozent der Böden weltweit an Qualität ein, am stärksten in Afrika und Asien.