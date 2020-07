Reiseversicherungen Der beste Schutz auf Reisen ist eine Auslandsreise-Krankenversicherung

Das letzte Wort sollten auf jeden Fall die Ärzte haben, nicht die Versicherer. Bevor Sie also zwischen einem mehrwöchigen tropischen Krankenhausaufenthalt oder Rücktransportkosten im fünfstelligen Bereich wählen müssen, sollten sie lieber ein paar Euro mehr in die Versicherung investieren.

Inlandstransporte

Sie sind aus München und verunglücken in Rostock? Sie wollen nicht drei Monate in einem Krankenhaus an der Ostsee liegen, sondern in einer Münchner Klinik? Auch Rücktransporte innerhalb Deutschlands werden von den gesetzlichen Versicherern nur übernommen, wenn medizinische Notwendigkeit besteht. In solch einem Fall sind Sie mit einer Auslandsreisekrankenversicherung übrigens nicht abgesichert!