Diagnose Depression Was Behandlung heute bewirken kann

Psychotherapie Dr. Samy Egli, leitender Psychologe am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, und seine Kollegen untersuchen bewährte und neue psychotherapeutische Verfahren auf ihre Wirksamkeit, streng evidenzbasiert. "Das heißt, für welche Psychotherapie gibt es belastbare Daten, die belegen, dass sie nach wissenschaftlichen Kriterien wirkt. Am Ende könnte dabei herauskommen, dass man vor einer Behandlung einen Test machen kann und dann vorhersagen kann, welche Psychotherapie bei welchen Patienten am besten wirkt."

Medikamente Der zweite wichtige Baustein in der Behandlung der Depression sind Medikamente. Antidepressiva sind die bekanntesten, sie greifen in den Hirnstoffwechsel ein und erhöhen die Anzahl bestimmter Botenstoffe, die für den Austausch von Informationen zwischen den Nervenzellen unerlässlich sind. Das Problem: Nicht jeder Patient spricht auf Antidepressiva an. Doch welches Medikament wirkt bei wem und wann? Da die Forschung bis heute nicht genau weiß, was die Ursache dieser psychischen Erkrankung ist, müssen die Ärzte viel ausprobieren. Am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München läuft derzeit eine Studie, die versucht, durch einen schnellen Bluttest die passende medikamentöse Therapie zu finden.

Stimulationstherapie Die älteste Methode ist das Stimulationsverfahren, die sogenannte Elektrokrampftherapie (EKT), sagt Professor Frank Padberg, Leiter der Sektion für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Diese wird im Rahmen einer kurzen Narkose angewandt und ist für die Patienten nicht spürbar. Durch eine starke elektrische Stimulation am Gehirn löst man einen Anfall aus. Dabei wird vor allem der Teil des Gehirns aktiviert, der hinter der Stirn liegt. Heutzutage werden die Stimulationen mit Magnetspulen erzeugt, das ist verträglicher als mit elektrischen Impulsen. Bei Patienten, die primär nicht auf ein Antidepressivum ansprechen, kann die transkranielle Magnetstimulation helfen.

Hirnschrittmacher Ein weiterer Hoffnungsträger aus dem Bereich der Stimulationsverfahren kommt ursprünglich aus der Therapie für Parkinson und ist die sogenannte "Tiefe Hirnstimulation". Dabei werden den Patienten sogenannte Hirnschrittmacher implantiert, die regelmäßige Impulse von sich geben und so die Koordination der Muskeln verbessern. Dasselbe Verfahren könnte auch bei Depressionen helfen, doch dazu muss man die Menschen operieren.

Gleichstrom-Stimulation Ganz neu und ziemlich unkompliziert sind Anwendungen mit Gleichstrom. Dabei werden auf den Kopf Elektroden geklebt, über die der Gleichstrom ins Gehirn geleitet wird. Das könnte man sogar zu Hause machen. An der Ludwig-Maximilians Universität läuft gerade eine Studie, die diese Behandlungsmethode testet. Frank Padberg, Leiter der Sektion für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, geht davon aus, dass er schon Ende 2019 belastbare Ergebnisse haben wird.