Corona-Krise Wenn wir nicht mehr planen können

"Die Corona-Krise ist eine sehr schwierige Situation, weil sie so dynamisch, wenig vorhersehbar und schlecht planbar ist", sagt Professorin Britta Renner, Gesundheitspsychologin an der Universität Konstanz, in einem Interview mit der radioWelt am 2. November 2020. Auf der psychischen Ebene erlebe man einen Kontrollverlust, denn viele Abläufe beruhen auf Planung. "Das erschwert die Bewältigung der Situation und trübt die Zukunftserwartungen", erklärt Renner. Professor Frank Padberg wurde am 26. Oktober 2020 von IQ - Wissenschaft und Forschung interviewt. Hier erklären die Experten, was der zweite Lockdown mit uns macht und wie man gesund durch Krisen kommt.

Wie hat sich unsere Wahrnehmung verändert?

Renner: "Im April 2020 haben weniger als 20 Prozent der [von Frau Renner und ihrem Team] Befragten gedacht, dass Corona uns ein Jahr oder länger begleiten wird. Mehr als 60 Prozent nahmen an, dass alles schon nach drei Monaten wieder besser wird. Im Oktober zeigen Befragungen, dass 60 Prozent denken, dass die Corona-Krise mindestens ein Jahr oder länger dauern wird. Der Zeithorizont verlängert sich."

Wie die Nerven bewahren in einer so unübersichtlichen Situation?

Renner: "Obwohl die Situation belastend und schwierig ist, zeigen die erhobenen Daten, dass es noch eine hohe kollektive Selbstwirksamkeit und Zuversicht in der Gesellschaft gibt. 65 bis 70 Prozent [der Befragten] glauben, dass wir aufgrund unserer Solidarität, und dadurch dass wir uns gegenseitig unterstützen, diese Krise meistern werden."

"Wir müssen das alle aktiv gemeinsam bewältigen. Wir können das nur alle gemeinsam mit der Solidarität, die wir in unseren Daten sehen, bewältigen, wir müssen es in Bezug setzen und dann Schritt für Schritt." Professorin Britta Renner, Gesundheitspsychologin, Universität Konstanz

Lockdown - was wird aus betroffenen Branchen? In welchem Maße von den Lockdowns stark betroffene Branchen - Kultur- und Eventveranstalter sowie Schausteller - unterstützt werden, ist noch unklar. Es wird eine politische und gesellschaftliche Aufgabe sein, zu zeigen, welchen Stellenwert Kultur in Deutschland hat. <!-- --> Menschenkette für Kulturbetriebe [mehr]

<!-- --> Diese Kultureinrichtungen dürfen offen bleiben [mehr]

Warum kommen manche Menschen besser mit Krisen zurecht als andere?

Padberg: "Das Bewältigen von Krisen, kritischen Situationen und Stress ist etwas persönlich sehr Unterschiedliches. Das hat etwas damit zu tun, welche Erfahrungen man schon in der Stressbewältigung gemacht hat: Ist man zum Beispiel besonders betroffen durch Isolationssituationen? Macht einem das etwas aus? Aus der Resilienz-Forschung weiß man, dass Resilienz aus Lebenserfahrung von überwundenen Krisen wachsen kann."

Was macht uns resilienter, also widerstandsfähiger?

Padberg:



Erfahrung: z. B. bewältigte Krisen in der Vergangenheit

eine optimistische Grundhaltung

das Gefühl, dass man sein Leben selbst gestalten kann im Gegensatz zum Gefühl, Dingen ausgeliefert zu sein

Akzeptanz: Hadert man mit Dingen, die man nicht verändern kann oder kann ich die akzeptieren und mich dann flexibel damit arrangieren?

Zufriedenheit und Glück Aus der Glücksforschung weiß man zudem, dass die Zufriedenheit und Ausgeglichenheit steigt, wenn man dankbar ist, für das, was man hat und den Blick auf das richtet, was wirklich wichtig ist im Leben, zum Beispiel, ob die Familie und enge Freunde gesund sind. zum Video mit Informationen Was uns wirklich glücklich macht []

Was, wenn der Lockdown bis Weihnachten verlängert wird?

Renner: "Was tatsächlich passiert, wird davon abhängen, wie der Verlauf ist. Wir schränken uns alle ein. Wenn das die Wirksamkeit zeigt, die wir alle erhoffen [...], dann ist es für viele akzeptabel, wenn Weihnachten nicht in der gewohnten Form stattfindet kann. Das ist ein verständlicher Grund für die Situation. Generell ist das aber schon sehr schwierig, wenn gemeinsame Feiern ausfallen, die zentral für uns als Familie und für das Gemeinschaftsgefühl sind. Das geht dann natürlich an unsere Kräfte und auch Ressourcen."

Zähne zusammenbeißen oder über Gefühle reden?

Padberg: "Es ist wichtig, seine Grenzen zu sehen und auch zu kommunizieren und sich gegebenenfalls auch Hilfe zu suchen. Zähne zusammenbeißen ist nicht unbedingt ein probates Mittel, sondern es reicht von einfach in Kontakt mit Freunden und Familie bleiben bis hin zu Kontaktaufnahme mit zum Beispiel Psychotherapeuten oder einer Ambulanz in einer psychatrischen Klinik, wenn es wirklich brennt und man nicht mehr weiter weiß."

Sind wir wirklich in einer noch nie dagewesenen Krise?

Padberg: "Das Besondere ist, dass wir eine Veränderung der sozialen Kontakte haben. Und die ist sehr breit. Wenn jemand dreimal pro Woche ins Fitness geht, zum Yoga, in einen Verein oder zum Stammtisch geht. Plötzlich fallen diese Dinge weg und das ist schon einzigartig, denn eine so starke Begrenzung von sozialen Kontakten - ich erinnere mich jetzt nicht, dass es sowas schon einmal gab!"

Was kann man vorbeugend gegen die Krise in der Corona-Krise tun?

Padberg: "Sich vergegenwärtigen, was die eigenen Stärken sind, was die Dinge sind, auf die man sich stützt. Sind das bestimmte Interessen oder Freizeitaktivitäten? Sport kann eine solche Ressource sein. Überhaupt die aktive Tages- und Freizeitgestaltung. Im Bereich von Kontakten: Kontaktverbot oder -reduzierung heißt ja nicht, dass sie auf allen Ebenen Kontakte reduzieren. Aber das verändert natürlich die Kontakte. Das heißt, statt sich in der Gruppe zu treffen, wird man sich vielleicht in Einzelkontakten treffen. Oder telefonieren. Das sind Dinge, die man unbedingt suchen sollte. Es geht nicht um grundsätzliche Kontaktbeschränkung, sondern um eine Kontaktbeschränkung des direkten persönlichen Zusammentreffens in größeren Gruppen."