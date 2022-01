Schulbeginn Unausgeschlafene Schüler

"Dort, wo es lange Anfahrtswege zur Schule gibt, müssen Kinder zum Teil bereits um 5.15 Uhr aufstehen. Das ist natürlich ein Extremwert, aber ich finde das Ganze wirklich absolut falsch, denn gerade Kinder brauchen ihren Schlaf. Im Schlaf wachsen sie und das Gelernte wird gefestigt. Wenn Kinder früher in die Schule gehen müssen als Erwachsene in ihre Arbeit, dann ist das falsch. Andere europäische Länder haben das längst berücksichtigt. Dort fängt die Schule traditionell später an. Bei uns stößt man da auf ein Tabu. Der Schulbeginn um acht Uhr ist selbstverständlich."