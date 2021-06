Chinesische Raumstation Deutscher Astronaut trainiert für eine Reise zum "Himmelspalast"

Seit 2003 schickt China Taikonauten, chinesische Astronauten, in die Erdumlaufbahn. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für die erste eigene große Raumstation. China verfügt über einen eigenen Raumfrachter, den Tianzhou 1. Zudem wurden bereits zwei kleine Raumlabore, Tiangong 1 und 2, ins All geschickt. Baubeginn für die geplante modulare große Raumstation Tiangong soll 2019 sein. Der "Himmelspalast" soll kleiner werden als die ISS. Die Raumfahrer sollen dort mehrere Monate leben und arbeiten können.

Astronauten-Training im chinesischen Meer

Im August 2017 haben europäische Astronauten erstmals an einem Training der Taikonauten in China teilgenommen. Mit dabei: der Deutsche Matthias Maurer. Bei der Übung wurde simuliert, wie drei Raumfahrer auf ihrem Weg zurück aus dem All auf hoher See im Gelben Meer, in der Nähe der Stadt Yantai in Ost-China mit ihrer Kapsel im Wasser landen.