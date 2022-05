Champagner Prickelndes Geheimnis gelüftet

Erst plopp, dann kling: Das Anstoßen mit Champagner gehört für viele zu Silvester dazu. Wissenschaftler haben das Geheimnis der prickelnden Perlen gelüftet und geben Tipps für höchsten Schampus-Genuss zum Jahreswechsel. Schaumwein-Verächter können immerhin mit überschäumendem Wissen beim Silvester-Smalltalk punkten.

Ist teurer Champagner wirklich anders als günstiger?

zur Bildergalerie Prickelnde Chemie Die Geheimnisse im Sekt und Champagner Warum prickelt es auf der Zunge? Wird man von Sekt schneller betrunken? Und was macht den Champagner zum Champagner? Passend zum Jahreswechsel: Zahlen und Fakten rund um Sekt und Champagner. [mehr - zur Bildergalerie: Prickelnde Chemie - Die Geheimnisse im Sekt und Champagner ]

Forscher aus Austin, Texas, haben sehr tief ins Glas gehört: Mit winzigen Unterwassermikrofonen lauschten sie dem Perlen von Champagner. Sie wollten herausfinden, welche Geräusche die Bläschen machen und inwieweit sich hier teurer von billigem Schampus unterscheidet. Jetzt wissen wir: Wenn sich die Kohlensäure-Bläschen von der Glaswand lösen und hochsteigen, sirren sie leise unter Wasser. Und es gibt tatsächlich einen Unterschied in den Champagner-Preisklassen: "Aus den akustischen Daten konnten wir sehen, dass die Bläschen im extravaganteren Champagner etwas kleiner sind, dass ihre Größe weniger variiert und sie insgesamt mehr sprudelten", berichtet der an der Studie beteiligte Wissenschaftler Kyle Spratt. Teurer Champagner soll also feiner perlen und stärker sprudeln - dass er dadurch aber auch besser schmeckt, das ist damit noch nicht garantiert.

Zeichnet sich guter Champagner durch feinere Perlen aus?

Mit dem Geschmack von Champagner beschäftigten sich Forscher aus Frankreich, natürlich aus der Region Champagne. Das Team um Gérard Liger-Belair von der Universität Reims fand heraus, dass größere Blasen mehr Aerosole in der Luft über dem Glas freisetzen, was wiederum gut für den Geschmack sei. "Das Ergebnis ist bemerkenswert, weil es dem gängigen Glauben 'Je kleiner die Blasen, desto besser der Champagner' widerspricht", sagt Liger-Belair. "Kleine Perlen lieferten in Bezug auf das Aroma das schlechteste Ergebnis."

Gekühlt schmeckt man das Aroma, nicht nur den Alkohol

Die Forscher aus dem französischen Reims stellten auch fest, dass das Kühlen des Champagners dazu führt, dass in jeder Blase weniger Alkohol transportiert wird. Auch das käme dem Genuss zugute: So würden die Aromen der Trauben nicht vom Alkohol überlagert, betonen die Wissenschaftler.

Das perfekte Champagnerglas: die Sektflöte

Auch dem optimalen Champagnerglas haben sich die Wissenschaftler gewidmet. Ihren Studien zufolge ist das beste Behältnis für den prickelnden Genuss tatsächlich die Sektflöte. Darin würden die Perlen wesentlich langsamer hochsteigen als in einem weiteren, flacheren Gefäß wie etwa einer Glasschale. Wird die Sektflöte dann auch noch schräg wie ein Bierglas befüllt, blieben die meisten Bläschen erhalten. Nur, falls Sie diese Option erwägen: Die Wissenschaftler aus Austin raten, Champagner nicht in Kunststoffgefäßen zu kredenzen. Er schmecke dann "ziemlich anders".

Champagnertheorie versus Trinkpraxis

Für Ihr perfektes Anstoßen an Silvester sollten Sie sich also merken: Größere Perlen lassen den Champagner wissenschaftlich geprüft besser schmecken. Der Tipp schont sogar Ihren Geldbeutel, weil es meistens der günstigere Champagner ist, der etwas gröber prickelt. Ihren Favoriten sollten sie dann gekühlt servieren und vorsichtig in eine schräg gehaltene Sektflöte aus Glas eingießen. Trotzdem lässt sich über Geschmack natürlich streiten: Vielleicht schmeckt Ihnen der feinperlige Champagner ja gerade deshalb besser, weil er eben nicht so stark prickelt?!

Wir wünschen Ihnen viel feuchtfröhliches Vergnügen dabei, Ihre eigenen Studien darüber anzustellen. Frohes Bitzeln und Prost Neujahr!