Die Biene Kleinstes Nutztier der Welt

Gestreckter Honig Nicht jeder Honig, den es in der EU zu kaufen gibt, erfüllt die in der Union geltenden Standards: Manchmal wird zum Beispiel Zucker zugesetzt und der Honig dadurch gestreckt. Auf diese Weise werden die Verbraucher getäuscht. 2015 gab es einen groß angelegten Honig-Qualitätstest in allen 28 EU-Mitgliedsstaaten plus der Schweiz und Norwegen. Die Länder ließen im Rahmen des sogenannten "Coordinated control plan" mehr als 2.200 Stichproben - von Honig, der entweder in den EU-Mitgliedsstaaten produziert oder aus Drittländern importiert wurde - analysieren. Rund 20 Prozent der Honig-Stichproben fielen durch.

Vor allem Honig aus China, dem weltgrößten Exporteur und größten Lieferanten Europas, steht immer wieder unter Pansch-Verdacht. Chinesischen Importhonig gibt es nach Angaben des Deutschen Imkerbundes auf dem Weltmarkt bereits für 1,20 Euro pro Kilo. Dagegen kostet in Deutschland produzierter Honig 12 bis 15 Euro. Imkerbund-Präsident Peter Maske sagt, die chinesischen Hersteller verstünden es sehr gut, Honig zu verfälschen. Dass er mit Fructose, also Fruchtzucker, gestreckt wird, sei nur eine von vielen Möglichkeiten. <!-- --> Honig-Kontrolle in der EU 2015 - die Ziele [ec.europa.eu]

<!-- --> Honig-Kontrolle in der EU 2015 - der Abschlussbericht [ec.europa.eu]

Honig-Qualität Woher wissen wir, ob wir uns "echten", reinen Honig aufs Brot schmieren?



Helmut Horn, Experte für Honiganalyse an der Landesanstalt für Bienenkunde in Hohenheim (Baden-Württemberg) sagt, Honig sei in Deutschland eines der am besten kontrollierten Nahrungsmittel. Allein auf den Tischen der Landesanstalt landen rund 1.500 Proben im Jahr.



Könnte deutscher Honig gestreckt sein? Dazu meint Helmut Horn: "Das würde uns auffallen."



Fachleute wie Horn prüfen unter anderem die Zusammensetzung des Zuckers im Honig, den pH-Wert und den Aminosäuregehalt. Unter dem Mikroskop können sie anhand der Pollen-Zusammensetzung erkennen, woher ein Honig kommt oder ob mehrere Sorten gemischt wurden. Nur bei solchen Mischprodukten finde Horn auch gelegentlich Hinweise, dass Honig gestreckt wurde.