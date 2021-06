Biber in Bayern Der Dammbauer kehrt zurück

1867 kam das Aus für einen bayerischen Ureinwohner, der letzte Biber wurde erlegt, nur wenige Jahre nachdem in Deutschland auch schon der Luchs ausgerottet worden war. Jahrhunderte lang war dem Biber nachgestellt worden: Wegen seines warmen weichen Fells, das der Mensch zu Mänteln und Mützen verarbeitete. Wegen seines Drüsensekretes, dem Bibergeil, das der Mensch für ein Wunderheilmittel hielt. Und wegen seines Fleisches, das der Mensch als kirchliche Fastenspeise propagierte. Die Verfolger hatten gründliche Arbeit geleistet: Die nächsten hundert Jahre sollte es keinen Biber mehr in Bayern geben.

Das Comeback der Biber in Bayern

1966 kam die glückliche Wende für den possierlichen Riesennager: In einer Transportbox des Bund Naturschutz Bayern e.V. kehrten die Biber nach Bayern zurück, zunächst an die Donau bei Ingolstadt. Damit war der Startschuss für das bis heute erfolgreichste deutsche Wiedereinbürgerungsprojekt gefallen. Bis 1980 wurden etwa 120 Biber in Bayern angesiedelt. Damit hatte das größte Nagetier Europas eine gute Ausgangssituation, um eine stabile Population aufzubauen.

Wiedereinbürgerung des Bibers - eine Erfolgsgeschichte

Der anpassungsfähige Biber hat sich seinen Lebensraum gründlich zurückerobert: Der Biber hat alle Naturräume und nahezu alle Landkreise in Bayern besiedelt. Selbst auf der Museumsinsel mitten in München ist er zuhause.

Biberschutz ist Landschaftsschutz

Der Biber - nicht von allen geliebt

Seine rege Bautätigkeit bringt das Kerlchen aber auch vielerorts in Misskredit. Denn oft verriegelt der schwimmende Nager mit seinen Dämmen Zu- und Abflüsse und leitet Bäche kurzerhand um. Durch den Bau seiner Höhle, die Biberburg, unterhöhlt er teilweise die Felder der Landwirte an den Gewässern. Auch können Felder überflutet werden. So gerät der Biber in Konflikt mit Land- und Fischteichbesitzern.