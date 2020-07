Baden in Flüssen und Seen Was im Wasser an Krankheitserregern lauert

Die Wasserqualität in Bayerns Badeseen ist sehr gut, das beweisen Messungen jedes Jahr. Trotzdem sollte man nicht vergessen: Ein Badesee ist kein Freibad, natürliches Wasser kein Trinkwasser - es ist weder aufbereitet, noch desinfiziert. Weil jeder Schwimmer einen Teil davon schluckt, bergen Badeseen ein gewisses Keim-Risiko. In Hochwasser-Gebieten ist die Keimbelastung meist so hoch, dass man in den betroffenen Gewässern nicht baden sollte.

Erreger im Wasser

In verseuchtem Wasser schwimmen Erreger wie Pilze, Parasiten, Fäkalbakterien, Streptokokken oder Salmonellen. Dann ist das Erkrankungsrisiko erhöht. Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, Fieber und Hautausschläge können dann die Folge eines Bades sein.

Hohe Temperaturen können in nährstoffreichen Gewässern außerdem zu übermäßigem Algenwachstum führen. Bei fehlender Sauerstoffzufuhr beginnt die abgestorbene Biomasse auf dem Grund zu faulen, der See "kippt um". Kein angenehmes Erlebnis für die Nase - und den Körper!

Achtung, Wasservögel im Badesee!

Seien Sie vorsichtig an Weihern und Teichen: Wo sich viele Wasservögel tummeln, ist die Konzentration an Fäkalbakterien höher. Verzichten Sie lieber auf ein Bad und füttern Sie die Tiere auch möglichst nicht. Brot-Reste am Ufer locken nicht nur Wasservögel an, sondern auch Ratten.