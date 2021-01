Wissen kompakt Ziegen lieben Denksportaufgaben

Trockene Nudeln mögen Ziegen am allerliebsten. Noch lieber ist es ihnen sogar, wenn sie vorher eine kleine Denksportaufgabe lösen müssen. Das hat Nina Keil herausgefunden. Sie untersucht Nutztiere bei Agroscope, einem landwirtschaftlichen Forschungsinstitut in der Schweiz. In einem Experiment mussten sich die Ziegen zwischen zwei Schiebetüren entscheiden, um an ein Leckerli heranzukommen. Die eine war offen, die andere geschlossen. Ergebnis: Die meisten Ziegen mögen ihr Leckerli noch lieber, wenn sie dafür etwas tun müssen. Hier also: Den Griff der Schiebetür mit der Schnauze anstupsen und die Tür öffnen.

Die Forscher interpretieren das so, dass die Möglichkeit, etwas zu tun, für die Tiere eine gewisse Befriedigung bietet. Sie können ihre Umwelt in gewisser Weise kontrollieren. Das scheint für die Tiere eine Form von Belohnung darzustellen. Mit ein bisschen geistiger Arbeit fühlen sich Ziegen also wohler. Ganz ähnlich wie viele von uns Menschen. Und das hat den Wissenschaftlerinnen zu denken gegeben. Es könnte nämlich sein, dass tiergerechte Haltung nicht zuletzt bedeutet: Gib den Ziegen was zum Denken. Nicht nur einen geräumigen Stall.

Dass Viren mutieren, sich verändern, ist völlig normal, das tun sie ständig. Bei uns weiß nur leider niemand, wie häufig zum Beispiel die besonders ansteckende Variante aus England bereits verbreitet ist. Wäre aber extrem wichtig, um sie rasch einzudämmen. In anderen Ländern wird bei Virusproben viel häufiger untersucht, welche Variationen im Umlauf sind, sagt Andreas Bergthaler von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften: "Die Dänen machen so 12 Prozent, die Schweiz 1 Prozent, Österreich 0,3. Und Deutschland holt jetzt auf. Aber es sind nur etwa 0,2 Prozent."