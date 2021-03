Autonomes Fahren: Wer haftet, wenn es kracht?

Das Zulassungsrecht regelt's

Deshalb haben Juristen einen Kniff angewendet und die Wiener Konvention um einen entscheidenden Passus erweitert. Assistenzsysteme sollen auch dann erlaubt sein, wenn sie nach den "ECE-Regelungen" (ECE=Economic Commission for Europe) zulässig sind. In diesen bislang 131 Regeln ist festgehalten, wann Fahrzeuge eine Zulassung bekommen. Damit hat man aus Sicht von Juristen das Haftungsproblem ins Zulassungsrecht verlagert, das je nach technischem Fortschritt aktualisiert wird.

Neue Tests und Simulationen

Schon lange ist das automatisierte Fahren keine Utopie mehr. In Bayern wurde ein Teil der A9 zur Teststrecke ausgebaut. Auch soll eine kleine Flotte selbstfahrender PKWs in der Münchner Innenstadt unterwegs sein.

Blackbox zum Daten sammeln

Was passiert also, wenn es doch zu einem Unfall kommt? Bislang haftet der Hersteller für Produktfehler, die fast immer mechanisch bedingt waren. Geht jedoch aufgrund der Software etwas schief, ist anhand der Unfallspuren nicht nachvollziehbar, ob Auto oder Mensch den Fehler ausgelöst haben. Deswegen ist geplant, ins Fahrzeug eine Art Blackbox einzubauen. Mit den aufgezeichneten Daten soll dann im Falle eines Unfalls dieser noch aufklärbar sein.

Es haftet: der Halter

Regress bei Produktfehlern

Im zweiten Schritt wird es darum gehen, ob der Halter den Hersteller in Regress nehmen kann. Der Halter müsste dann nachweisen, dass ein Produktfehler des Fahrzeugs vorlag. Auch aus diesem Grund ist die Datenaufzeichnung bei einem Unfall so wichtig. Die Schadensabteilungen der Auto-Versicherer dürften sich also in Zukunft häufiger mit den Herstellern vor Gericht darüber streiten, wann wirklich ein Produktfehler vorliegt und wann nicht.