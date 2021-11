Astrologie Die Tricks der Sterndeuter

Sind wir nicht alle ein bisschen ...?

Zeig mir, wer du bist und ich sag dir, wie du bist

Natürlich versuchen Astrologen auch, mit genaueren Aussagen zu punkten. Dafür haben sie eine wichtige Informationsquelle: den Kunden selbst. Scharfsinnige Astrologen machen sich durch Studien und Umfragen schlau und beobachten den anwesenden Kunden genau: Wie ist er gebaut, was hat er an, wie verhält er sich, wie spricht er, was lässt sich aus seiner Brille schließen? Jetzt muss nur noch sein Vertrauen geweckt werden, damit er etwas von seinem Leben preisgibt. Kombiniere, kombiniere - und der Kunde hört, was er hören will.

Und bist du nicht willig ...

Ich glaube, also bin ich ... was ich sein soll

"In den nächsten Tagen sollten Sie besonders vorsichtig sein."

Fast jeder kennt sein Sternzeichen und dessen typische Eigenschaften. Viele verhalten sich dann tatsächlich dementsprechend - oder glauben zumindest, sie wären so. Natürlich erkennen sie sich dann auch in den astrologischen Beschreibungen wieder. Und wenn man tatsächlich fest an die Voraussagen glaubt, kann auch noch etwas ganz anderes passieren: Ein "um die Monatsmitte kann Unheil drohen", kann den Horoskop-Träger so verunsichern, dass er dem Vordermann in einem unkonzentrierten Moment tatsächlich an die Stoßstange rumst. Und siehe da - der Astrologe hat es ja schon vorher gewusst.