Astrologie Spaß statt Schicksal

"Anmaßende Behauptungen astrologischer Scharlatane"

Bereits 1975 veröffentlichten 192 Wissenschaftler, darunter 19 Nobelpreisträger, eine Erklärung, in der sie die "anmaßenden Behauptungen astrologischer Scharlatane in aller Entschiedenheit in Frage" stellten. Natürlich kann man Sterndeuter nicht pauschal als Scharlatane bezeichnen: Die meisten von ihnen glauben an ihre Deutungskunst und können sich auf zahlreiche Fanbriefe und Danksagungen berufen. Wissenschaftlich gesehen kann man die Akte Astrologie dagegen schließen und sie der Esoterik, den Para- und Pseudowissenschaften zurechnen.