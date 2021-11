Astrologie Von der Beobachtung zur Deutung

Die dunklen, funkelnden Weiten des Weltalls faszinieren die Menschen seit Jahrtausenden. Schon die Alten Ägypter haben sich mit den Bewegungen am Himmelszelt beschäftigt, sie aber noch nicht gedeutet. Als Erfinder der Astrologie gelten die Babylonier: Sie zählten zu den fünf mit bloßem Auge sichtbaren Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn auch die Sonne und den Mond. In ihren Bewegungen sahen sie göttliche Zeichen und richteten politische Entscheidungen danach.

Griechen betrachten Einzelschicksale

Die Tierkreiszeichen hatten die Babylonier bereits im 7. Jahrhundert vor Christus festgelegt. Das älteste, bisher bekannte Horoskop wurde für "den Sohn von Shuma-usur" am 29. April 410 vor Christus in Stein gemeißelt. Es besteht jedoch nur aus den Positionen der Gestirne, gedeutet wurden sie noch nicht.

Römische Kaiser befragen die Sterne

Nebeneinander in Christentum und Mittelalter

Eigentliche Blüte in der Renaissance

In der Renaissance wurde das Gedankengut der Antike wiederbelebt, die Astrologie erhielt neuen Aufschwung. Doch die großen Fortschritte in der Astronomie und in den Naturwissenschaften wiesen die Sterndeutung im 17. und 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung, in ihre Schranken: Mit dem neu erfundenen Teleskop ließen sich die Planeten beobachten. Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei und Johannes Kepler begründeten ein völlig neues Weltbild. Isaac Newton erklärte die Bewegung der Planeten schließlich durch die Schwerkraft. Dass die Sterne das menschliche Leben beeinflussen, darauf ließen diese Entdeckungen nicht schließen. Als Wissenschaft wurde die Sterndeutung nicht mehr anerkannt.