Astrologie Das Geheimnis des Horoskops

Skorpion

24. Oktober bis 22. November: Selbstbewusster Kämpfer

Sternzeichen Skorpion

Vor Skorpionen haben Menschen entweder Ehrfurcht - oder Angst. Ein Skorpion weiß, wer er ist und was er will. Davon lässt er sich auch nicht abbringen, Beleidigungen und Komplimente prallen an ihm ab. Skorpione sind Meister der Selbstbeherrschung, geben sich nach außen hin gelassen und teilnahmslos, obwohl es in ihnen brodelt. Mit der ihm eigenen Leidenschaft kann der Skorpion Beziehungen schaffen, aber auch zerstören. Für ihn ist es nie zu spät, neu zu beginnen und über sich selbst hinauszuwachsen. Wenn er will, schafft ein Skorpion fast alles.