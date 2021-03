Asteroiden- und Meteoriteneinschläge Bombardement aus dem All

Die Spur des Tscheljabinsk-Meteoriten

Am 15. Februar 2013 explodierte im russischen Tscheljabinsk ein Meteorit. Er sei mit einer Kraft von 500 Kilotonnen TNT rund 30 Kilometer über der Millionenstadt zerborsten, so der Astronom Jiri Borovicka im Fachmagazin "Nature". Rund 7.000 Gebäude in der Region wurden beschädigt. Die russische Forscherin Olga Popowa hat zudem in "Science" veröffentlicht, dass der Lichtblitz der Explosion dreißig Mal heller als die Sonne war. Sie schätze den Meteoriten auf einen Durchmesser von etwa 20 Metern und ein Gewicht von 10.000 Tonnen. Mindestens 76 Prozent des Meteorits seien bei der Explosion verdampft, der größte Brocken mit rund 600 Kilogramm sei in den Tschebarkul-See gefallen.