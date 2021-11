Erfinder Artur Fischer Spieltrieb und Entdeckerfreude bis zuletzt

Zur Neugier erzogen

Deutschlands bekanntester Erfinder ist am 27. Januar 2016 im Alter von 96 Jahren gestorben. Fischer selbst war sich sicher, zum Erfinder geboren und erzogen worden zu sein: "Man muss schon früh dazu ermuntert werden, neugierig und kreativ zu sein." Seine Mutter stammte aus einer Familie von Technikern und Ingenieuren und unterstützte Sohn Artur in seiner Werkstattecke auf der Veranda.

Als Artur Fischer acht Jahre alt war, wollte er zum Beispiel einen Hubschrauber aus Holz bauen. Für den Rotor nahm er ein Brett, bohrte ein Loch hinein und befestigte eine Kurbel vom Schrottplatz daran. Als die Konstruktion fertig war, drehte er, aber nichts geschah. "Ich dachte, du willst fliegen. Also musst du schneller drehen", sagte seine Mutter. Der kleine Artur kurbelte so schnell er konnte, irgendwann ging ihm die Luft aus, doch der Hubschrauber blieb wie festgenagelt auf dem Boden. Dann gab er auf. "Heute hast du etwas gelernt. Nämlich, dass ein Hubschrauber nicht fliegt, wenn du ihn auf diese Weise baust", sagte die Mutter. Das war die Anekdote, die Artur Fischer erzählte, wenn man ihn nach seiner Kindheit fragte. Sie stammt aus dem Jahr 1928.

Erfinderisch durch die Nachkriegsjahre

Als Artur Fischer mit 28 Jahren aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, kam er zunächst in einem Kleinbetrieb für Reparaturen unter. In einem Nachbarort des schwäbischen Tumlingen fand er eine leer stehende Werkstatt und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit: "Ich habe Bretter gebettelt von unseren Waldbauern und mir eine Werkbank zusammengezimmert." Bohrmaschine und Schraubstock lieh er sich von einem Nachbarn. Kurze Zeit später gelang ihm eine erste kleine Erfindung, die ein alltägliches Problem der Nachkriegsjahre löste: Strom gab es, aber es war schwierig, an Streichhölzer zu kommen, also konstruierte er elektrische Feueranzünder. Diese verkauften seine Frau Rita und er gegen Butter, Eier oder Schinken oder tauschten sie gegen Werkzeug. So wuchs der kleine Betrieb im baden-württembergischen Waldachtal langsam.