Antihistaminika für Pollen-Allergiker Mit Medikamenten gegen Heuschnupfen-Symptome

"Sind die Beschwerden hartnäckiger, kommt zuerst das Nasenspray mit Steroiden infrage. Und zusätzlich kann man auch neuere Antihistaminika, die nicht mehr so müde machen, lokal anwenden, das heißt am Auge und in der Nase. Wer dazu noch Prävention betreiben will, guckt in den Pollenkalender und kann sich dann schon vor dem Pollenflug mit Medikamenten vor einer Allergie schützen."