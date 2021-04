MRSA, EBL & Co. Ein Superkeim kommt selten allein

VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken) sind im Darmtrakt vorkommende Bakterien. Auch sie zeichnen sich durch vielfältige Resistenzen gegen Antibiotika aus. Häufig verläuft eine VRE-Infektion ohne Krankheitsanzeichen. Eine VRE-Infektion kann aber zum Beispiel zu Wundheilungsstörungen, Harnwegsinfektionen und in schweren Fällen sogar zu einer Sepsis führen. In der Regel tritt eine VRE-Infektion nur bei vorbelasteten, stark geschwächten Patienten auf.

MRGN-Erreger (Multiresistenz von Gramnegativen Stäbchen) sind gleich gegen mehrere Antibiotikagruppen resistent. MRGN-Erreger können viele unterschiedliche Infektionen verursachen, am häufigsten Harnweginfektionen. In den vergangenen Jahren haben die sogenannten multiresistenten gramnegativen Erreger stark zugenommen - und nach Prognosen von Experten werden sie in den kommenden Jahren weiter stark zunehmen und Probleme bereiten.

Die ESBL-bildenden Bakterien (Extended-Spectrum-Beta-Lactamasen – das sind Enzyme) machen ähnliche Antibiotikatypen wirkungslos wie MRSA-Bakterien. ESBL-bildende Bakterien sind zwar nicht ganz so umweltresistent und übertragbar wie MRSA-Bakterien, am ehesten durch Fäkalien oder Wundsekrete,, trotzdem sind ihre Wirkungen schwerwiegend: Harnwegs- und Lungenentzündung können hier die Folge sein. Vor allem bei immungeschwächten Personen kann es rasch zu einem septischen Verlauf mit einem oft tödlich endenden Multiorganversagen führen.

Der MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) ist wohl der bekannteste multiresistente Keim. Erstmals entdeckt wurde der Keim Anfang der 1960er-Jahre. Er macht alle Antibiotika wirkungslos, die in ihrer Struktur auf Penicillin zurückgehen. Symptome einer MRSA-Infektion können bei einer lokalen Infektion Haut- beziehungsweise Wundentzündungen sein, bei tiefergehenden Infektionen kann es unter anderem zu Mittelohrentzündungen oder Hirnhautentzündungen kommen. Bei einer systemischen MRSA-Infektion - also einer Infektion, die nicht nur bestimmte Teile des Körpers, sondern den ganzen Organismus betrifft - kann unter anderem eine Blutvergiftung auftreten. Des Weiteren können Giftstoffe des MRSA-Keims Symptome wie Kreislaufversagen, Nierenversagen und Bewusstseinsstörungen auslösen.

Was bei einer Infektion mit multiresistenten Keimen im Einzelfall - insbesondere in medizinischen Einrichtungen - zu beachten ist, hat die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) in einem Merkblatt ausführlich zusammengefasst. Ebenso gibt die KRINKO in einer weiteren Veröffentlichung Hinweise, wie sich Enterokokken-Infektionen mit speziellen Antibiotikaresistenzen mit Hygienemaßnahmen verhindern lassen.