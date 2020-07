Anopheles-Mücke Maßnahmen, um sich vor Malaria zu schützen

Malaria ist die Tropenkrankheit mit der weltweit größten Verbreitung: Fast überall in den Tropen droht der Erreger. Besonders gefährlich sind Reisen in westafrikanische Länder und nach Indien. 90 Prozent aller Neuinfektionen treten dort auf.

Verbreitung der Malaria-Mücke weitet sich aus

Doch der Klimawandel und die dadurch steigenden Temperaturen werden zu einer zunehmenden Verbreitung der Mücke - und damit auch der Krankheit - führen, warnen Experten. Die Mücke ist zwar nicht der eigentliche Erreger der Krankheit. Die Malaria wird von einem winzigen einzelligen Parasiten, dem sogenannten Plasmodium, ausgelöst, das je nach Malariaart unterschiedlich ist. Die Anopheles–Mücke spielt aber bei der Übertragung eine entscheidende Rolle: Denn in der Regel gelangt der Parasit, mit dem sich die Mücke zuvor infiziert haben muss, durch ihren Stich in den Körper des Menschen.

Symptome: Verdächtige Fieberschübe

Wer sich mit Malaria infiziert hat, zeigt Symptome wie bei einem starken grippalen Infekt. Der Unterschied: Bei Malaria kehren die Symptome alle drei bis vier Tage wieder. Doch nur wer innerhalb der ersten 24 Stunden nach Auftreten der Symptome Medikamente nimmt, hat eine große Chance auf Heilung. Eine Malaria-Infektion äußert sich durch Fieberschübe, Schüttelfrost, Kopfschmerzen sowie Magen- und Darmbeschwerden. Die Symptome stellen sich etwa 10 bis 15 Tage nach der Infektion ein.

Vorbeugen statt fiebern

Mit ihrem Stich überträgt die Anopheles-Mücke die Malariaerreger auf den Menschen. Die gefährlichste Variante ist die tropische Malaria. Hier werden alle Organe befallen. Sie kann tödlich verlaufen, wenn nicht rechtzeitig behandelt wird.

Die Gefahr droht abends

Die Anopheles-Mücke ist nachtaktiv. Mit Malaria kann sich also nur anstecken, wer in der Dämmerung und in der Nacht gestochen wird. Der beste Schutz ist deshalb, Mückenstiche zu vermeiden. Das heißt: lange, möglichst helle Kleidung in den Abendstunden, insektenabweisende Mittel und Betten unter Moskitonetzen.

Wer in Gebiete reist, in denen auch Dengue-Fieber verbreitet ist, sollte sich ganztags schützen. Das Dengue-Virus wird von Mücken verbreitet, die tagsüber fliegen.

Medikamente nur mit Beratung

Es gibt mehrere Medikamente, die man vorbeugend gegen Malaria einnehmen kann. Doch auch diese Chemoprophylaxe bietet keinen sicheren Schutz vor der Krankheit. Und durch zunehmende Resistenzen helfen manche Medikamente nur noch in bestimmten Regionen. Da sie alle auch starke Nebenwirkungen haben, ist eine Beratung durch einen Spezialisten unbedingt erforderlich. Inzwischen gibt es auch ein Präparat, das nicht mehrere Tage vor Antritt der Reise eingenommen werden muss, sondern "last-minute".

Vorbeugung Beratung

Medikamente

Mückenmittel

Kleidung

Moskitonetz Beratung Lassen Sie sich im Tropeninstitut beraten. Die Malaria-Gefahr ist je nach Region und Jahreszeit (Regenzeit) sehr unterschiedlich. Medikamente Medikamente: als Stand-by-Tabletten im Gepäck oder als Prophylaxe schon vor der Reise eingenommen. Die Tabletten können starke Nebenwirkungen haben. Bisher gibt es keine Schutzimpfung gegen Malaria. Mückenmittel Mückenmittel zum Einreiben auf die Haut. Es sollte für die Tropen mindestens 50 Prozent DEET enthalten und flächendeckend aufgetragen werden. Mückenmittel schützen auch vor anderen durch Mücken übertragene Krankheiten wie dem Dengue-Fieber beispielsweise. Kleidung Helle Kleidung, die alle Körperteile bedeckt. Das ist vor allem bei Dämmerung und nachts wichtig, der Mücken-Hauptflugzeit. Moskitonetz Zum Schlafen unters Moskitonetz.

Abwägen, was nötig ist

Ob und welche Prophylaxe vorgenommen wird, hängt vom Reiseziel, der Reisezeit und der Art der Reise ab. Eine Chemoprophylaxe ist meistens dann nötig, wenn der Reisende sich viel im Freien aufhält und durch ländliche Gebiete zieht. Außerdem spielt der gesundheitliche Zustand des Reisenden eine Rolle: Leidet er an Medikamentenunverträglichkeiten oder liegt eine Schwangerschaft vor?

Als Alternative für Reisende, die sich abends eher im Hotel aufhalten oder in Gebieten unterwegs sind, in denen die Malaria tropica selten auftritt, genügt ein Notfallmedikament im Gepäck. Die Selbstbehandlung sollte aber nur im Falle einer Infektion mit Fieber und typischen Malaria-Symptomen stattfinden.