Psychische Entwicklung Vom Außenseiter zum Amokläufer

Offenbar spielen Stress und als ungerecht empfundenes Lehrerverhalten für Amokläufe an Schulen eine stärkere Rolle als bisher angenommen. "In über 40 Prozent der Fälle gab es im Vorfeld der Tat Konflikte und Stress mit Lehrern oder anderen Schulvertretern. Das hat uns wirklich überrascht", erklärt Psychologe Herbert Scheithauer von der Freien Universität Berlin. Dort wurden im Rahmen des vom Bundesforschungsministerium geförderten "Target"-Projekts erstmals 37 Studien mit insgesamt 126 Taten in 13 Ländern systematisch untersucht.



Am 27. August 2014 wurden die Ergebnisse vorgestellt: Auch diese Studie konnte die verbreitete "Einzelgängerthese" nicht bestätigen. Amoktäter wurden vor der Tat häufig nicht mehr gemobbt und sozial ausgegrenzt als andere. Nur ein Viertel der Täter sah sich als Einzelgänger, bald die Hälfte von ihnen hatte durchaus Freunde. Die Untersuchungen ergaben, dass die Täter nicht mehr oder weniger gemobbt wurden, als es - leider - an deutschen Schulen üblich ist. Und die Forscher stellten fest, dass in Deutschland häufig auch Lehrer zu Opfern von Amokläufen wurden, während in den USA öfter Gleichaltrige im Visier der Täter stehen.