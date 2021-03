Pollenallergie Ambrosia: der Schrecken für Allergiker

Asthma ohne Umwege durch Ambrosia

Ambrosia-Pflanze: Berühren verboten!

Die Berührung mit den behaarten Stielen der Pflanze kann eine Kontaktallergie auslösen. Weil die Ambrosia so allergen ist, werden ihre Bestände erfasst und möglichst entfernt - mit Schutzkleidung: Pflanzen sollten nur mit Mundschutz und Handschuhen ausgerissen werden - am besten vor der Blüte. Entsorgen Sie das Traubenkraut nicht auf dem Komposthaufen, sondern stecken Sie vor allem blühende Pflanzen in eine Tüte und werfen sie sie in den Hausmüll.