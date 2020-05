Alltagswissen Rätselhafte Technik

Das gleiche scheinbare Chaos gibt es in Zügen in ganz Europa - und zwar schon seit 1922. Damals war es allerdings noch ganz ordentlich: Abteil für Abteil reihte sich in den meisten Waggons, mit je sechs Sitzplätzen. Abteil 1 mit den Plätzen 1 bis 6, Abteil 2 mit seinen Plätzen 1 bis 6 - so wurden die Platznummern 11 bis 16 und 21 bis 26 geboren. Und damit ein Zug nicht nur von München nach Mailand fahren kann, sondern auch zurück - und auch in Mailand die Plätze richtig reserviert werden, einigte sich Europa auf ein einheitliches Nummerierungssystem.

Heute gibt es zwar in manchen ICEs immer noch Abteile, doch die meisten Plätze stecken in den Großraumwagen. Sind aber dort nach der alten Logik nummeriert: Platz 1 und 2 am Fenster, Platz 5 und 6 am anderen Fenster (im Abteil liegen sie an der Gangseite, in der Richtung zum anderen Fenster), Platz 3 und 4 am Gang. Und neu hinzugekommen: Platz 7 und 8 auch am Gang. Warum allerdings in manchen ICEs die Plätze 7 und 8 nicht neben der 5 und 6 liegen, sondern neben 1 und 2 - dieses Rätsel des Alltags konnten wir nicht klären.



Wer's noch genauer wissen will: In den Wagenskizzen der Deutschen Bahn sind alle Plätze genau aufgezeichnet.