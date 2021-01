Neues Urteil Rundfunkbeitrag weiter bargeldlos zu bezahlen

Die Frage, ob der Rundfunkbeitrag künftig auch in bar bezahlt werden kann, liegt seit heute wieder beim Bundesverwaltungsgericht (BVerwG). Der Europäische Gerichtshof (EuGH), der sich in den vergangenen Monaten mit dem Thema befasst hatte, hat entschieden, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre Verwaltung zur Annahme von Barzahlungen verpflichten, diese Zahlungsmöglichkeit aber auch aus Gründen des öffentlichen Interesses beschränken können. Eine Beschränkung könne gerechtfertigt sein, wenn die Barzahlung aufgrund einer großen Zahl von Zahlungspflichtigen zu unangemessenen Kosten für die Verwaltung führe. Ob dies auch für den Einzug des Rundfunkbeitrags gilt, muss nun das BVerwG entscheiden.

"Bargeldlos zahlen macht Sinn"

Derzeit kann nach den Satzungen der Rundfunkanstalten der Rundfunkbeitrag ausschließlich per Überweisung oder per Bankeinzug gezahlt werden. Beitragszahlende, die den Rundfunkbeitrag in bar entrichten möchten, können dies bei den Kreditinstituten erledigen, die auf den Zahlungsaufforderungen des Beitragsservice angegeben sind. Eine Übersicht der Bankverbindungen des Beitragsservice findet sich auf rundfunkbeitrag.de.