BR Radio App Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung BR-Radio-App

Kontaktdaten des "Verantwortlichen"

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Datenerhebung und -protokollierung

Wir registrieren die Zugriffe aus Gründen der Datensicherheit, um die Stabilität und die Betriebssicherheit unseres Systems zu gewährleisten und BR.de gegen mögliche Angriffe von außen zu schützen. Da IT-Sicherheitsinteressen ein berechtigtes Interesse darstellen (vgl. Erwägungsgrund 49 zur DS-GVO), ist diese Datenverarbeitung auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO zulässig. Die Speicherdauer orientiert sich an den aktuellen Empfehlungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik für den Sektor Medien und wird der jeweiligen Situation und Bedrohungslage angepasst. Wir bitten um Verständnis, dass weitergehende Angaben hierzu aus Gründen der IT-Sicherheit nicht möglich sind.

Personenbezogene Daten

Nutzungsdaten für statistische Zwecke

Widerspruch gegen die Messung (Opt-Out)

Standort Daten

Mit der Funktion „Drive By Bayern“ können Sie geobasierte Audiobeiträge aus dem Audio Archivschatz des Bayerischen Rundfunks entlang bei Autobahnfahrten auf Android Auto hören. Wir sammeln gerade Erfahrungen und bieten die Inhalte entlang unserer Teststrecken auf der A8 und A9 an. Sobald Sie an einem Schild vorbeifahren, das auf einen "Point of Interest" hinweist, wird Ihnen ein dazu passendes Audio abgespielt. Damit diese Funktionalität seitens der App unterstützt wird, müssen Sie der App genehmigen, dass sie auf den aktuellen Standort des Geräts zugreifen darf. Über eine entsprechende Audio Anleitung, die Sie über die BR Radio App auf Android Auto starten können, erfahren Sie, wie Sie die Standort-Berechtigung aktivieren. Damit die App den Standort auf Android Auto abrufen kann, wird der Standortzugriff auch im Hintergrund benötigt. Die Standortdaten werden ausschließlich lokal auf dem Gerät verwendet, um festzustellen, auf welcher Autobahn Sie sich befinden und wann Sie ein entsprechendes Schild erreichen. Des Standort-Daten werden nicht gespeichert. Durch die Entfernung zu Hilfspunkten entlang der Wegstrecke kann die Position und Fahrtrichtung bestimmt werden. Über das Einstellungsmenü können Sie die Standortfreigabe jederzeit wieder zurückziehen.