Datenschutzerklärung "BR Mediathek"- Nutzerkonto

Wenn Sie ein eigenes Nutzerkonto in der BR Mediathek angelegt haben, werden Ihre bisherige Nutzung, Ihre Merkliste, Ihre Abonnements, Ihre Playlists und Ihre Reaktionen auf Inhalte in der Mediathek mit Ihrem Nutzerkonto verknüpft und verschlüsselt gespeichert. Dies erfolgt zu dem Zweck, dass Sie auf allen Geräten, auf denen Sie die BR Mediathek nutzen, Ihre persönlichen Einstellungen abrufen können oder z.B. bereits begonnene Sendungen auf einem anderen Gerät weiterschauen können. Sie sehen dann zum Beispiel die gleiche Merkliste auf Ihrem Smartphone und Laptop, wenn Sie sich mit demselben Nutzerkonto eingeloggt haben.

Im Übrigen setzen wir einen Cloud-Dienstleister ein, der in unserem Auftrag und auf unsere Weisung hin Daten für uns sicher in der Cloud speichert. Dabei ist vertraglich sichergestellt, dass die Daten ausschließlich auf Servern innerhalb der Europäischen Union gespeichert werden und durch zusätzliche technisch-organisatorische Maßnahmen besonders geschützt werden, z.B. durch Verschlüsselung der Daten (in transit und at rest). Eine Nutzung der in der Cloud gespeicherten Daten zu eigenen Zwecken des Dienstleisters bzw. ein Zugriff auf diese Daten findet nicht statt.