Tatort München: "Dreams" In Bild und Ton dabei: das Münchner Rundfunkorchester

Die orchestrale Filmmusik für "Dreams" wurde bei dem bereits zweifach mit dem Deutschen Filmmusikpreis ausgezeichneten Münchner Komponisten David Reichelt in Auftrag gegeben und vom Münchner Rundfunkorchester im Studio des BR eingespielt. Das BR-KLASSIK Label veröffentlicht den Soundtrack am 5. November 2021, am Sonntag 7. November um 18.05 Uhr spricht BR-Kollege Matthias Keller mit dem Komponisten in der BR-KLASSIK Sendung "Cinema - Kino für die Ohren" über seinen aktuellen Soundtrack und im Anschluss daran wird der neue Münchner Tatort um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.