30 Jahre Stadtradio Nürnberg Offen für alles!

Unter dem Motto "Offen für alles" konnte sich das "Stadtradio Nürnberg"-Team auch in diesem Jahr wieder ausprobieren – sowohl beim Moderieren als auch live vor Ort, in den Nachrichten, bei Studiogesprächen und im Netz. Eine Woche lang wurde in der ARD-ZDF-Medienakademie in Nürnberg recherchiert, produziert, diskutiert und ein Programm vorbereitet, das sich sehen und hören lassen konnte. Nicht zuletzt dank der selbst kreierten Verpackung samt dem Claim "Offen für alles".

Die Woche darauf, vom 5. bis 9. Juli, sendeten die 20 Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten jeden Tag vier Stunden live auf den Frequenzen des Nürnberger Ausbildungskanals "max neo". Beteiligt waren Volontierende des BR, der Deutschen Welle und der Nürnberger Nachrichten, Studierende der Uni Eichstätt und der katholischen Journalistenschule ifp sowie ein Vertreter vom Ausbildungssender "max neo".

Kindheitsträume und Vorurteile

Kindheitsträume erfüllen – das war das Ziel in einer der Radiorubriken. Eine zufällig ausgewählte Protagonistin hatte als Kind den Traum, Ballerina zu werden – also nahm eine Stadtradio-Reporterin sie mit ins Ballett-Training im Nürnberger Staatstheater. In einer anderen Reihe stellte das Team Vorurteile auf die Probe. Die Reporterinnen und Reporter sprachen dafür unter anderem mit einer ehemaligen Escort-Dame und einem Landwirt. Außerdem gab es wieder spannende Live-Reportagen, zum Beispiel von der Technischen Hochschule Nürnberg. Dort musste sich der Gewinner-Roboter des "RoboCup@Work" den Aufgaben der Stadtradio-Reporterin stellen.

Nachrichten und Online

Die Nachrichtenredaktion des Stadtradio Nürnberg 2021 versorgte die Sendungen regelmäßig mit Nachrichten aus aller Welt und Informationen aus der Region. Auch hier konnten die jungen Journalistinnen und Journalisten in eigener Verantwortung aktuelle Inhalte recherchieren, produzieren und dann live im Radio präsentieren. Ergänzt wurden die klassischen Nachrichten durch den "Nachrichtensprechgesang", den einer der Volontierenden jeden Tag für die Sendung zwischen 12.00 und 13.00 Uhr rappte.

In der Online-Redaktion produzierte das Team Storys und Reels für Instagram – zu sehen auf dem Kanal @insidebrvolo. Erstmals gab es außerdem GIFs von allen "Stadtradio Nürnberg"-Teilnehmenden, die auch zukünftig in Storys eingebaut und per WhatsApp verschickt werden können – zu finden sind sie unter dem Suchwort SRN21.

30 Jahre Stadtradio

Das Stadtradio 2021 war ein besonderes Stadtradio – zum 30. Mal ging es in Nürnberg auf Sendung. Von Beginn an dabei: Radiotrainer Martin Binder. Nach 30 tollen Jahren muss sich das Stadtradio-Team nun von ihm verabschieden, denn er geht nächstes Jahr in Rente. Von Ministerpräsident Markus Söder über die ARD-Korrespondenten und Korrespondentinnen Katharina Willinger (Istanbul), Anja Miller (Rom), Markus Preiß (Brüssel) und Stephan Stuchlik (Berlin) gingen mehr als 750 Journalistinnen und Journalisten der ARD durch die Binder-Schule. Was bedeutet: Gut recherchierter und kreativ umgesetzter Journalismus, der immer mindestens mit einem Lächeln, oft auch mit einem großen Lacher verbunden war.

Zum Abschied gab es für Martin Binder neben Geschenken auch Abschiedsgrüße von zahlreichen ehemaligen Stadtradio-Teilnehmenden. Auch Markus Söder steuerte eine Videobotschaft bei.

"Das Stadtradio Nürnberg war für mich jedes Jahr wieder wie ein kleines Wunder: Eine zusammengewürfelte Truppe aus allen Teilen von Deutschland und manchmal auch der Schweiz ist innerhalb von wenigen Tagen zu einer Redaktion zusammengewachsen. Die hat mit viel Kreativität, Engagement und Arbeit oft bis tief in die Nacht jedes Mal einen kleinen Radiosender erschaffen, der wunderbare Sendungen geliefert hat. Bei aller Arbeit ist die Freude, der Spaß am Projekt und das Leben im sommerlichen Nürnberg aber nie zu kurz gekommen - vielleicht das Erfolgsgeheimnis des Stadtradios." Martin Binder

14 anstrengende, aber schöne Tage