Stadtfeste in Mühldorf und Regensburg Die Shows zum Fest

Ob italienischer Rock, bayerische Popklänge, DJ-Party oder Kabarett - der Bayerische Rundfunk ist auf den Stadtfesten in Regensburg und Mühldorf am Inn ab dem 28. Juni mit dabei! Tanzen und abfeiern, mit Freunden einen tollen Abend genießen und sich einfach gut amüsieren: An den BR-Showbühnen erwartet die Stadtfestbesucher in der Oberpfalz und in Oberbayern beste Unterhaltung und tolle Stimmung!

Bürgerfest Regensburg

Drei Tage Feierlaune sind in Regensburg für Ende Juni angesagt: Von Freitag 28. bis Sonntag 30. Juni verwandelt sich die Regensburger Innenstadt wieder in eine einzige Feiermeile - das zweijährlich stattfindende Bürgerfest wird diesen Sommer wieder mehrere Tausend Besucher in die Innenstadt locken. An allen drei Tagen warten zahlreiche Bühnen und Veranstaltungen für Jung und Alt sowie kulinarische Überraschungen auf die Besucher.

Die BR-Showbühne im Regensburger Stadtamhof

Der Bayerische Rundfunk ist auch dieses Jahr wieder mit seiner legendären Showbühne in Stadtamhof mit dabei: Freitagabend gibt die BAYERN 1-Band ab 20.30 Uhr Vollgas und feiert mit dem Regensburger Publikum in die Nacht. Am Samstagabend lassen es "Erwin und die Heckflossen" auf der BR-Bühne krachen und Sonntag ab 20 Uhr rockt die BAYERN 3-Band mit Klassikern und Charthits das Stadtfestpublikum!

Musica, passione, emozione - am Sonntagnachmittag holt der BR mediterranes Flair mit dem süditalienischen Sänger Richie Necker auf die Bühne. Seine stimmungsvollen Songs begeistern immer wieder das Regensburger Publikum. Tagsüber bieten am Samstag und Sonntag "Toni Bartls Auto di Takt" und der Humorist, Gstanzlsänger und Liedermacher Josef "Bäff" Piendl beste Unterhaltung. Die vierköpfige Rockband "DOC heR bRaiN´ lässt am Freitagabend mit handgemachten Rocksongs den Abend beginnen bevor der Kabarettist Toni Lauerer die Bühne übernimmt. Rüdiger Nowak vom BR Studio Ostbayern moderiert an allen Tagen auf der BR-Bühne.

Altstadtfest Mühldorf am Inn

Am 29. Juni feiert Mühldorf sein traditionelles Altstadtfest. Rund um den Mühldorfer Stadtplatz gibt es unter anderem Live-Musik auf sieben Bühnen, ein buntes Kinderprogramm und jede Menge Attraktionen. Der Bayerische Rundfunk ist am Abend ebenfalls mit seiner Showbühne vor Ort: Für das musikalische Warm-Up am Abend sorgt die Mühldorfer Folk-Blues-Band ´"Reverend Stomp & The Flying Dishes". Fans von Rock und Pop kommen im Anschluss mit der BAYERN 3-Band und der BAYERN 3-Party mit DJ Tonic voll auf ihre Kosten! Kommen Sie an die BR-Bühne und feiern Sie mit uns!