Vorschau Sprech(er)stunden 2017

Die weiteren Termine 2017

500 Jahre Reformation

"500 Jahre Reformation" feiern wir am 20. Oktober 2017 um 19.00 Uhr in der Christuskirche München-Neuhausen,

Der Kammerchor der Christuskirche sowie Organist Andreas Hantke werden den Abend musikalisch gestalten.

Der Traum vom Fliegen

Am 14. November 2017 ist zudem um 19.30 Uhr eine Lesung im Ballonmuseum in Gersthofen in angesetzt.

Thema dort: "Der Traum vom Fliegen".

Für die musikalische Begleitung knnten wir die bekannte Harfenistin Silke Aichhorn gewinnen.

Christmas Crackers

Schließlich haben wir auch heuer zwei Termine unserer erfolgreichen Weihnachtslesungen unter dem bewährten Titel "Christmas Crackers" festgelegt:

Am 10. Dezember 2017 sind wir um 18.00 Uhr im Salzstadel Landshut. Und am 13. Dezember 2017 um 19.00 Uhr im Studio 2 des BR-Funkhauses in München. Musikalisch begleitet werden beide "Christmas Crackers" Lesungen voraussichtlich von den Polycantores/Tom Bombadil.

Eintritt frei – Spenden für Sternstunden

Der Eintritt wird bei allen Veranstaltungen frei sein; die Mitwirkenden treten ohne Gage auf.

Stattdessen bitten wir um Spenden zugunsten der Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.