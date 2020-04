Christmas Crackers Sprech(er)stunden "Weihnachten"

Auch heuer, nach dem großen Erfolg der letzten Jahre, finden wieder Lesungen unter dem Titel „Christmas Crackers“ statt. Am Freitag, dem 1. Dezember 2017 wird es um 19.00 Uhr im wieder eröffneten InnKaufhaus Wasserburg die erste weihnachtliche Lesung geben. Am Sonntag, den 10. Dezember 2017 sind wir um 18.00 Uhr im Salzstadel Landshut zu Gast. Und am Mittwoch, den 13. Dezember 2017 um 19.00 Uhr im Studio 2 des BR-Funkhauses in München.

Von: Martin Fogt und Andreas Dirscherl