Die sportliche Sprech(er)stunde Team BR München auf olympischen Wegen

Aus dem Hürdenlauf werden Gedichte von Carola Neher und Joachim Ringelnatz, Kurt Tucholsky spottet über scheußliche Pokale, Günther Hörburger bläst zum bayerischen Mundartwettbewerb, John von Düffel schwimmt modisch vorneweg und der deutsche Ethnograph McCormack blickt tief in die bayerische Sportseele. Neben Heiterkeit mit Sprechspielen unter Publikumsbeteiligung wird auch vom internationalen Olympiadorf vor dem 5. September 1972, dem Attentat und den Folgen für das Leben der israelischen Athletenfamilien erzählt.

Musik

Eintritt frei - Spenden für einen guten Zweck



Der Eintritt ist wie immer frei, die Mitwirkenden treten ohne Gage auf. Spenden sind erbeten und gehen an die Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.