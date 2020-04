Sprech(er)stunde zu Tod, Abschied und Auferstehung "Denn es will Abend werden..."

Am Sonntag, den 11. Oktober beschäftigen wir uns am späten Nachmittag um 17 Uhr in vielschichtigen Texten mit Tod, Abschied und Auferstehung. Das Musikensemble der Uni Augsburg wird in der Kartause Buxheim für den passenden musikalischen Rahmen sorgen.

Von: Michael Atzinger