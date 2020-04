Sachen zum Lachen Humorige Sprech(er)stunden in Reimlingen und Gempfing

Das Sprecher-Team des Bayerischen Rundfunks lud wieder zu Sprech(er)stunden ein. Zu zwei Terminen, an denen es viel "Sachen zum Lachen" gab. So das unzweideutige Motto der Lesungen am 9. Juni im Konzertstadel Reimlingen bei Nördlingen und am 23. Juni im Pfarrhof Gempfing.

Von: Andreas Dirscherl