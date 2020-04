Eine Sprech(er)stunde mit "Nachwuchstexten" Junge Autoren - Nachlese

Donnerstag, 21. November 2019, 19:30 Uhr Ort: Studio 1, BR-Funkhaus München, Rundfunkplatz 1-3, 80333 München // Eintritt frei

An diesem Abend standen Texte von Autorinnen und Autoren im Mittelpunkt, die noch am Anfang ihrer Laufbahn stehen und die sich noch zu den "Jungen" zählen dürfen. Aber auch der ein oder andere heutige "Klassiker" war mit dabei, der bei Veröffentlichung noch ein kleineres Publikum hatte.

Die Musik des Abends

VoicesInTime

Die Musik kam vom Münchner Rock- und Jazzchor VoicesInTime unter Leitung von Stefan Kalmer. Aktuelle Hits aus dem Radio trafen hier auf Altbewährtes, u.a. von Aretha Franklin, Tajo Cruz oder auch Adele.

Der Chor gehört zu den deutschen Spitzenensembles in seinem Genre. Zu den Auszeichnungen des Chors seit der Gründung vor 23 Jahren gehören ein erster Preis beim Deutschen Chorwettbewerb oder auch der Sieg in der Open Category beim europäischen Wettbewerb Let the peoples sing. Zur Spezialität des A capella-Ensembles gehört das Auflösen von Grenzen zwischen Jazz, Pop und auch klassischer Musik.

Eintrittsgelder für einen guten Zweck Alle Mitwirkenden verzichteten auf Gagen. Die Spenden des Abends gehen wieder an die "Sternstunden", die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks für hilfsbedürftige Kinder im In- und Ausland.

907,60 Euro können wir dieses Mal an die Aktion Sternstunden überweisen - vielen Dank!

Die mitwirkenden Sprecher und ihre Texte

Moderation

Texte

Nora Gomringer: aus: "Mein Gedicht fragt nicht lange reloaded"

"Ich werde etwas mit der Sprache machen" & "Sag doch mal was zur Nacht"

Voland & Quist, Dresden und Leipzig 2015



Sasa Stanisic: aus "Herkunft"

2019 Luchterhand Literaturverlag, München, Verlagsgruppe Random House GmbH



Stefanie Grob: aus "Schonzeit"

2008 Uraufführung des Einakters am Berner Stadttheater. Alle Rechte liegen bei der Autorin



Christopher Roth: "200D",

Edition Bellevill 1982



Jerzy May: "Bla Bla Literatura" - "Sprichst du noch, oder schreibst du schon"

2019, Talkshow-Parodie, Unveröffentlichtes Manuskript