Sprech(er)stunde EXTRA HORRORSTÖR - Live-Hörspiel

Seltsames geht vor im Einrichtungshaus ORSK. Wenn die Angestellten morgens eintreffen, finden sie verschmutzte Sofas, zerfetzte Matratzen, kaputte Regale und zersplitterte Spiegel.

Doch auf den Überwachungskameras ist nichts zu sehen.

Die Geschäftsleitung ordnet eine interne Untersuchung an und so machen sich drei Angestellte des Nachts auf die Suche nach den vermeintlichen Rowdies. Was sie dann tatsächlich antreffen, sprengt ihre Vorstellungskraft… Der Strom fällt aus, und eine Hetze durch das dunkle Möbelhaus beginnt, denn der „Bienenstock“ ist lebendig geworden.

„HORRORSTÖR“ – ein packender Thriller als Live-Hörspiel. Im Rahmen zweier Sprech(er)stunden EXTRA Abende präsentieren wir die eigens hierfür erstellte Hörspiel-Adaption von Gudrun Skupin.

HORRORSTÖR – Sprech(er)stunde EXTRA: Live-Hörspiel Freitag, 13. März 2020 - 19:30 Uhr

Samstag, 14. März 2020 - 19:30 Uhr



Studio 1, BR-Funkhaus München

Rundfunkplatz 1, 80333 München

Eingang Pforte Hopfenstraße



Eintritt frei



Wir können leider keine Platzreservierungen entgegennehmen.

Spenden für einen guten Zweck

Alle Mitwirkenden verzichten auf Gagen. Die Spenden der Abende gehen wieder an die "Sternstunden", die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks für hilfsbedürftige Kinder im In- und Ausland.

Die mitwirkenden Sprecher und ihre Rollen

Erzähler /Josiah & 2. Chef & Erzähler Epilög

Amy

Basil und *Sound*

Matt & Dr. Hendrix & Erzähler Epilög

Trinity & 1. Chef & Erzählerin Epilög

Ruth Anne & Sanitäterin & Erzählerin Epilög

Carl & Feuerwehrmann & Erzähler Epilög

Dienststellenleiter am Telefon & Polizist & Erzähler Epilög

und *Percussion*

*Idee und Einrichtung*

