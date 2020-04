Sprech(er)stunde "Speakers' Corner" Die Sprecher-Crew des BR gab sich "Typically British"

Der Eintritt war wie immer frei; die Mitwirkenden traten ohne Gage auf. Stattdessen baten wir um Spenden; stolze 2.520,- Euro kamen dabei zusammen.

Die Summe geht je zur Hälfte an die Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks sowie die Erich Benjamin Stiftung. Beide unterstützen Kinder in Not.



Herzlichen Dank an alle Spender!