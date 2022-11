Tickets zu gewinnen Exklusive Preview: "Servus Baby" geht weiter

Vorab können die Gäste in den Genuss der neuen Folgen kommen. Los geht’s am Sonntagnachmittag in der HFF. Mit dabei sind auch die beliebten Kultstars Xenia Tiling, Teresa Rizos, Genija Rykova und Josephine Ehlert sowie Regisseurin und Autorin Natalie Spinell, die die vier Freundinnen auch in der 3. Staffel wieder lustvoll in Liebe, Sex & Chaos stürzen lässt. Moderiert wird der Adventsnachmittag von Steffi Fischer (BAYERN 3).

Das Gefühlschaos geht weiter

Filmszene aus der neuen Staffel "Servus Baby"

Vier Freundinnen, Singlefrauen, um die 30, mitten im Großstadtdschungel, auf der Suche nach Liebe, Partnerschaft und (Familien-)Glück, um irgendwie, irgendwo, irgendwann anzukommen. Ein bisschen wie "Sex and the City", nur in München, und genauso beliebt. Mit seiner Mini-Comedy-Serie "Servus Baby", landete der BR 2018 einen Volltreffer, der ein Jahr später dann mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Geplant war die Geschichte um Lou, Mel, Eve und Tati ursprünglich nur als Kurzfilm, die Abschlussarbeit von Erfinderin, Autorin und Regisseurin Natalie Spinell an der HFF. Doch die Themenfülle mitten aus dem Leben war so vielschichtig, dass daraus ein Serienpilot und schließlich die Miniserie wurden. "Es gibt so viele junge Frauen, die denken, der Zug sei bereits abgefahren. Umso mehr wollen sie ihn aufhalten und 'Nägel mit Köpfen machen', nicht zuletzt wegen der biologischen Uhr. Diese Probleme bieten tragikomisches Potential und verdienen gesellschaftlich eine 'Auflockerung'", sagt Natalie Spinell. Und aus der Comedy wurde schnell Kult, mittlerweile sind es zwölf Folgen à 30 Minuten.