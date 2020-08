PULS Festivalheimat "Support your local Lieblingsfestivals"

Den Sommer feiern - das geht heuer anders als sonst. Normalerweise unterstützt PULS die Kultur- und Musikszene mit einem Festivalsommer. Weil aber in diesem Corona-Sommer viele Konzerte und Festivals ausfallen müssen, hilft PULS den Künstlerinnen und Künstlern sowie Veranstalterinnen und Veranstaltern mit einer besonderen Aktion. Die Bands und die Veranstalter beliebter bayerischer Festivals werden daheim besucht. Unter dem Motto "Support your local Lieblingfestivals" geht Startrampe-Host Fridl Achten mit der Festivalheimat auf Tour durch Bayern.

Vier Festivals sind Teil der Aktion und werden zu Protagonistinnen und Protagonisten von vier Startrampe Spezial-Sendungen: Das Modular Festival in Augsburg, das dieses Jahr seine zweite Ausgabe auf dem Gelände des Gaswerks Augsburg gefeiert hätte, das komplett neue Zauberberg Open Air in der Nähe von Passau, das Singoldsand Festival in Schwabmünchen und das Obstwiesenfestival in Dornstadt bei Ulm. Mit dabei ist jeweils eine Newcomer-Band, die auch auf dem vorgestellten Festival gespielt hätte: Some Sprouts, Matija, DIVES und Jeremias. In den Sendungen kommen neben den Musikerinnen und Musikern auch Festivalorganisatoren zu Wort, um ihre Herausforderungen durch die Corona- bedingten Absagen zu schildern und um Ausblicke für die Zukunft der einzelnen Festivals und der Branche insgesamt zu geben.

"Jedes Jahr packen wir unser PULS Wohnmobil und touren durch die bayerische Festivallandschaft. Unsere Sommer sind somit geprägt von wertvollen Begegnungen mit unseren Userinnen und Usern sowie einem bunten Netzwerk aus Veranstalterinnen und Veranstaltern aus ganz Bayern. Mit der Aktion konnten wir langjährigen Partnerinnen und Partnern und allen Festivalfans da draußen ein Stückchen Sommer zurückgeben. Wir freuen uns, dass wir der PULS Festivalheimat gemeinsam mit der PULS Startrampe in diesem Jahr neues Leben einhauchen konnten." Emanuel Abréu, Produktionsleiter PULS Festivalheimat

"Beim Format PULS Startrampe sind wir seit über zehn Jahren unterwegs, um spannende junge Bands und Solokünstlerinnen und -künstler zu entdecken und einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Noch nie war es so wichtig, auch die regionale bayerische Kulturszene zu unterstützen. Wir sind richtig stolz über die Umsetzung und hoffen, hier einen wichtigen Beitrag leisten zu können!" Frederik Kunth, PULS Startrampe-Redaktion

"Mit der besonderen PULS Festivalheimat 2020 hat das Team aus der Not heraus ein neues Format geschaffen, das wichtige Kernthemen unserer Arbeit bei PULS miteinander verbindet: Nachwuchsförderung, Kulturförderung in der Region und innovative Unterhaltungsformate. Hier wird direkt sichtbar, wie agil die Redaktion schon denkt und arbeitet und auch herausfordernde Situationen nutzt, um kreative Lösungen zu finden - das beeindruckt mich sehr!" Nadine Ulrich, Redaktionsleitung PULS

PULS Kulturförderung in Zeiten von Corona

Die Initiative "Support your local Lieblingsfestivals" ist nur ein Teil der Kulturfördermaßnahmen, die PULS in den letzten Monaten realisieren konnte. PULS engagiert sich für die Musikszene in Bayern und Deutschland und hat direkt ab Beginn der Konzertverbote in seinem Radio-Programm den Anteil an Künstlerinnen und Künstlern aus dem deutschsprachigen Raum auf 50 Prozent erhöht.

Produktion gemäß geltender Hygiene- und Schutzmaßnahmen

Die Produktion wird im Rahmen der vom BR vorgesehenen Produktions-Schutzmaßnahmen durchgeführt. Das Team wurde auf ein Minimum reduziert. Zum größten Teil dreht das PULS Startrampe-Team im Freien vor dem PULS Wohnmobil oder in großen, belüfteten Räumen, wie z.B im Museum Brandhorst in München mit der Band Matija.