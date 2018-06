Start unserer Publikumsaktion Jetzt wird "mitgemischt"

Es ist soweit: Die BR-weite Publikumsaktion "Mitmischen! Programm machen beim BR" hat begonnen. Wir freuen uns sehr, dass bis Donnerstag rund 300 Menschen zu uns kommen, um zu diskutieren, ihre Ideen einzubringen und aktiv am Programm mitzuarbeiten. Von Fernsehdrehs bis zur Musikauswahl fürs Radio - auf alle "Mitmischer" warten spannende Aufgaben.

Über 40 BR-Redaktionen, Korrespondentenbüros und Regionalstudios in ganz Bayern - von München bis Nürnberg bis zu Kempten und Würzburg - heißen interessierte Bürgerinnen und Bürger willkommen. Und wir sind schon sehr gespannt, welche Ideen und Anregungen sie mitbringen. Damit die "Mitmischer“ in dieser Woche einen guten Eindruck bekommen, wie der Arbeitsalltag beim BR aussieht, haben die Redaktionen ein abwechslungsreiches Programm für sie zusammengestellt.

Ein paar Beispiele der Aktionen: Bei BR Heimat dürfen die Teilnehmer einen Tag lang die Musik auswählen.

Das BR-Studio Niederbayern/Oberpfalz nimmt sie mit auf einen Dreh in die Region und empfiehlt ihnen "festes Schuhwerk zum längeren Laufen“. Denn als Reporter weiß man ja nie, wohin es einen als nächstes verschlägt.

In der "Kontrovers“-Redaktion startet für die "Mitmischer“ am Mittwoch der Tag am Vormittag mit dem Schnitt, Texten und Vertonung der Berichte für aktuelle Ausgabe und endet gegen 22.30 Uhr mit der Nachbesprechung der Sendung.

Und beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks können die Teilnehmer hautnah miterleben: Wie läuft eine Generalprobe ab? Und was geschieht hinter den Kulissen bei einem Konzert - vom Übertragungswagen bis in die Tonregie?

Infostände im Funkhaus und in Freimann

Damit die "Mitmischer“ sich zurecht finden, gibt es im BR-Funkhaus in der Münchner Innenstadt und an der Pforte am BR-Standort München-Freimann zwei Infostände. Sie sind von morgens bis zum Nachmittag besetzt. Dort werden unsere Gäste nach ihrer Ankunft auch von den Redaktionen in Empfang genommen.