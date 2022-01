PRIX JEUNESSE Vorauswahl 111 Stunden Kinderfernsehen am Stück

Die Pandemie erlaubt aktuell kein Zusammenkommen einer Jury, bestehend aus Juroren und Jurorinnen unterschiedlichster Länder. Und so findet zum ersten Mal in der langen Geschichte des PRIX JEUNESSE die Vorauswahl online statt. Trotz der besonderen Situation ist die Vorfreude und Spannung groß. Um die gewaltige Menge an Wettbewerbseinreichungen auch in der digitalen Variante gut meistern und fair beurteilen zu können, wurde der Kreis der Juroren von neun auf 18 erweitert. In Dreier-Gruppen widmet sich die Jury jeweils einer Kategorie des Wettbewerbs. Die Kategorien sind unterteilt in Altersgruppen (Programme für Vorschulkinder, für sieben- bis zehn-jährige und für elf- bis 15-jährige) und diese jeweils in Fiction und Non-Fiction. In regelmäßigen Abständen werden sich die Jurorinnen und Juroren per MS-Teams treffen, um über die Programme zu diskutieren und ihre Entscheidungen zu treffen.